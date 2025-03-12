Стало в деталях известно, на что подписалась Украина в Джидде

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Reuters публикует полный текст подписанного вчера переговорщиками от Украины и СШа в Джидде совместного заявления, открывающего путь к возобновлению американской помощи Украине в обмен на согласие прекратить боевые действия на 30 дней.

«Сегодня в Джидде, Саудовская Аравия — при любезном гостеприимстве наследного принца Мухаммеда бин Салмана — Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги к восстановлению прочного мира на Украине. Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа в защите своей страны и согласились, что сейчас самое время начать процесс установления прочного мира. Украинская делегация подтвердила глубокую благодарность украинского народа президенту Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за то, что они сделали возможным значимый прогресс на пути к миру. Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном временном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон и подлежит принятию и одновременному выполнению Российской Федерацией. Соединенные Штаты донесут до России, что ответные действия России являются ключом к достижению мира. Соединенные Штаты немедленно отменят паузу в обмене разведданными и возобновят оказание помощи Украине в сфере безопасности. Делегации также обсудили важность усилий по оказанию гуманитарной помощи в рамках мирного процесса, особенно во время вышеупомянутого прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение гражданских заключенных и возвращение насильственно перемещенных украинских детей. Обе делегации согласились назвать свои переговорные команды и немедленно начать переговоры по достижению прочного мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация подтвердила, что в мирный процесс должны быть вовлечены европейские партнеры. Наконец, президенты обеих стран договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке важнейших минеральных ресурсов Украины, чтобы развить экономику страны и гарантировать ее долгосрочное процветание и безопасность», говорится в документе.

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Таким образом, это заявление можно считать полноценной декларацией о намерениях Киева в отношении обязательств перед Вашингтоном.

При этом, обращает на себя внимание тот факт, что возобновление американской помощи увязано не только с согласием Киева на месячное перемирие, но и с успешным в понимании Вашингтона завершением переговоров по недрам с выходом на подписание соответствующего соглашения.

Эти переговоры, между тем, еще даже не начинались, а лишь анонсированы, с указанием на готовность сформировать переговорные группы. И нет никаких гарантий, что в итоге не повторится памятный скандал в Белом доме.

Что же до переброски на поле россиян тезиса о готовности прекратить огонь, то и тут не все так линейно, как может показаться на первый взгляд.