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Украина по требованию Будапешта смягчила правила для венгерских школ Закарпатья, однако теперь Киев получил новое условие – обеспечить квоту венгров в Верховной раде.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Закарпатского облсовета Роланд Цебер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Цебера, смена премьер-министра Венгрии не повлияла на позицию этой страны, которая продолжает выдвигать условия, угрожая в противном случае заблокировать интеграцию Украины в ЕС.

«…Чтобы венгерское нацменьшинство в Украине имело представителя в Верховной Раде. Я думаю, менять Конституцию по этим вопросам сейчас тоже не время, а это – вопрос изменения Конституции, не просто каких-то законов или какое-то постановление издать», – сокрушается выступающий.

Цебер надеется, что бандеровскому МИДу на переговорах удастся смягчить позицию Будапешта в будущем.

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