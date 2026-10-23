«Сталося не як гадалося» – Орбан ушёл, но Венгрия продолжает дрючить бандеровцев

Анатолий Лапин.  
23.10.2026 13:18
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Закарпатье, Политика, Сюжет дня, Украина


Украина по требованию Будапешта смягчила правила для венгерских школ Закарпатья, однако теперь Киев получил новое условие – обеспечить квоту венгров в Верховной раде.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Закарпатского облсовета Роланд Цебер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина по требованию Будапешта смягчила правила для венгерских школ Закарпатья, однако теперь Киев получил...

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По словам Цебера, смена премьер-министра Венгрии не повлияла на позицию этой страны, которая продолжает выдвигать условия, угрожая в противном случае заблокировать интеграцию Украины в ЕС.

«…Чтобы венгерское нацменьшинство в Украине имело представителя в Верховной Раде. Я думаю, менять Конституцию по этим вопросам сейчас тоже не время, а это – вопрос изменения Конституции, не просто каких-то законов или какое-то постановление издать», – сокрушается выступающий.

Цебер надеется, что бандеровскому МИДу на переговорах удастся смягчить позицию Будапешта в будущем.

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English version :: Читать на английском «Сталося не як гадалося» – Орбан ушёл, но Венгрия продолжает дрючить бандеровцев

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