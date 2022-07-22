Стамбул-2 стал победой России над санкциями – эксперты

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Новости Украины

Россия и Украина по отдельности подписали сегодня в Стамбуле соглашения с Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов по Чёрному морю.

Сделка предполагает вывоз украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом разминировать порты никто не будет, суда пройдут по безопасным фарватерам. Украинские военные уверяют, что согласованные в рамках сделки маршруты безопасны. Договоренность не предполагает военного сопровождения судов.

Суда, которые идут на Украину, будут досматривать на предмет наличия вооружения (доступ получат и представители России). Полноценное движение может начаться через пару недель.

Возможные инциденты будет регулировать координационный центр в Стамбуле, который создадут Россия, Украина и Турция. Срок действия соглашения – 120 дней, с возможностью продления.

Россию на переговорах представлял министр обороны Сергей Шойгу. Он подписал с генсеком ООН меморандум о содействии поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Министр заявил, что меморандум и алгоритм по вывозу украинского зерна связаны в единый пакет.

«Меморандум предполагает подключение ООН по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки. Алгоритм вывоза зерна был предложен Россией. Он предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно. Досмотр судов с украинским зерном будет вестись как на выходе, так и на входе в Черное море. Безопасность судов в территориальных водах Украины в рамках «продуктовой сделки» должен обеспечивать Киев», – сказал Шойгу.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поблагодарил его за вклад в работу. При этом «была подчеркнута необходимость срочного прекращения огня на Украине».

Украинские СМИ делают акцент на том, что контроль над портами остается за Украиной. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в своей соцсети пригрозил «немедленным военным ответом» в случае появления рядом с портами российских кораблей.

Одесский политик Вячеслав Азаров предположил, что заключением сделки по зерну Россия надеется решить проблему Приднестровья и предотвратить нападение Украины на непризнанную республику.

«Рядом с важной продовольственной артерией Запад не поддержит новую горячую точку в случае начала присоединения», – написал он в своем ТГ-канале.

А работающий в Киеве крымско-татарский журналист Осман Пашаев увидел в сделке очередную «зраду».

«Если сегодня украинская власть даже на уровне заместителя уборщика сельсовета Генического района подпишет «злуку» про разминирование Одессы, моря и открытия пути для зерна, чтоб спасти голодных детей мировой олигархии и никчемных чиновников из ООН, которые понапридумывали миллиард программ с зарплатами для консультантов, это будет худшим сценарием, чем уничтожение Крыма, Сечи и Речи Посполитой в 17-18 веках от козацких решений, принятых на пьяную голову», – написал он. Директор BPG Shipping & Kronos Bulkers Геннадий Иванов сомневается в том, что частные турецкие суда (а государственных у Турции нет) согласятся возить украинское зерно из-за больших рисков, связанных с военными действиями. В любом случае логистика обойдется гораздо дороже, чем на других аналогичных по расстоянию маршрутах. «Предполагаю, сегодня ООН пойдет по уже «отлаженному» пути. Чтобы освободить причалы, “первопроходцами” могут стать суда которые уже в портах с грузом. В нашем отраслевом «морском» чате около 450 человек, и все настроены скептически насчет открытия портов, пока не закончилась война. На будущее мы должны рассчитывать экономику продаж таким образом, что даже когда война закончится, будет пауза, пока судовладельцы вычеркнут Украину из своих списков, куда опасно заходить», – написал Иванов.

Российские комментаторы, напротив, празднуют победу.

«Похоже, что на Украине не врубились, что произошло. Сработала фантомная эйфория о прошлом Стамбуле и отходе войск от Киева. А по факту Россия и Турция поделили Черное море, указав прочим игрокам на то, что и без чужих тут разберутся. И надо понимать, это только один шаг, в ряду тех, которые еще будут. Не важно, что Украина теряет остатки запасов зерна. На общую картину мировой торговли они не сильно влияют. А вот для Украины потеря зерна может стать фатальной. Есть людям будет нечего. Впрочем, кого это волнует?», – написал депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

«Становится немного яснее по стамбульской сделке. Ключевое – не вывоз украинского зерна. Под соусом контролируемого экспорта украинского зерна (а его осталось совсем немного от урожая прошлого года) – с России снимают санкции по сельхозпродукции и удобрениям. Оказалось, что без них мировой рынок еды загнется. Самим американцам вроде как не с руки признаваться в том, что сами себе и другим подгадили, и поэтому на сцену выпустили ООН с гуманитарными речами», – поясняет политолог Марат Баширов.

С ним согласен историк Александр Дюков.

«Фактически речь идет о том, что ООН придется выступать за отмену (или коррекцию) целого ряда принятых западными странами против России санкций», – пишет он.

Публицист Егор Холмогоров считает «зерновую сделку» грандиозной победой России.

«Признано право России на блокаду украинских портов и на недопущение перевозок в них оружия. Причем это право фактически признали и ООН, и Украина. Было признано, что вооруженным путем Украина эту блокаду прорвать не может никакими гарпунами. Не может несмотря на потопление крейсера и оставление Змеиного. Приходится договариваться с Россией. Законный интерес России в недопущении на Украину оружия морем признан, так сказать, официально на уровне ООН. На том же уровне нас пришлось признать черноморским гегемоном», – написал он.

«Почему России удалась эта победа? Потому что Байдену для его выборов очень нужно удешевление зерна, а Россия, зная этот интерес Байдена, жестко стояла на своем», – подхватывает тему Сергей Марков.

И только политолог Максим Жаров усмотрел в стамбульской сделке признаки опасности.

«Ждём первого подорвавшегося на украинской мине близ Одессы судна с зерном и новой медиа-«бучи» в иноСМИ по этому поводу», – написал Жаров.