Стамбул «кинул» Украину

05.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Выданный сегодня в Стамбуле Константинопольским Патриархом т.н. «томос» – грамота о признании украинских раскольников – является обманом, поскольку Петр Порошенко обещал населению создание независимой Церкви, а в итоге новая структура получила еще меньше автономии, нежели есть у УПЦ Московского Патриархата.

Об этом пишет российский телеведущий Андрей Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Итак, Украина получила желанный томос. И как бы, вроде даже автокефалию. Ну то есть как получила… ПЦУ не сможет почти ничего без разрешения Константинополя. Зарубежные епархии и приходы нельзя. Все зарубежные приходы и епархии теперь тоже подчиняются ему же. Споры внутри церкви опять же будут разрешать греки. Типа автокефальная церковь Украины, признает свое подчинение Константинопольскому престолу, и для решения всех канонических вопросов украинская церковь будет обращаться к патриарху Константинополя.

Похоже, что клятые москаляки давали УПЦ куда больше свободы, а вместо автокефалии и незалэжной церкви вышел обычный рейдерский захват.

Понимают ли украинцы, что произошло на самом деле, не знаю. Возможно, чуть позже поймут, осознают, и с этим придется жить. Потому что назад фарш провернуть не получится. Фанар не выпустит Украину из цепких лап. К месту как-то вспомнилась классика из 90-х:

«— Нет, ну как же так можно?

— А вот так! Папа отлетал, зарубился, что морячок будет отвечать. А теперь папы нет, морячка нет и ответить некому. Кинули нас, кинули. Бандиты потому что! Преступный мир — волчьи законы!» – цитирует телеведущий героев комедии «Мама не горюй».