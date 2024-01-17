«Стамбульские соглашения» были идеальными, Россия никогда не покушалась на «незалежность», – Арестович

Соглашения, заключенные в Стамбуле в апреле 2022-го года между Россией и Украиной были лучшими за все время. Они позволяли закончить спецоперацию, при этом Украина не теряла территории, а Россия не покушалась на ее независимость.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой вердикт такой – эти соглашения были идеальны, ничего более качественного мы не могли получить за всю историю российско-украинских отношений. Более того, они закрывали две страшные ловушки, гири и черные дыры, висевшие на Украине. А я там 2,5 года провел в беседах по поводу этих ловушек, «Нормандский формат», – я имею в виду «Минск-1» и «Минск-2». Напоминаю, «Стамбульские соглашения» – это полый вывод российских войск, там дискутировался даже он. Это дискуссия не на 23-е февраля, а полный, бляха, вывод обсуждался, полностью с нашей территории. За нейтральный статус, правда, добавим… Он (Путин) действительно не покушался на самостийность. И когда они говорят, что их задача была – денацификация и демилитаризация, они говорят правду, он говорит правду. Они не покушались на независимость Украины, вопреки сказкам, которые у нас существуют на эту тему. Сказкам и легендам», – заявил Арестович.