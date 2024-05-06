Стамбульские соглашения позволяли сделать из Украины Грузию

Анатолий Лапин.  
06.05.2024 12:19
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


«Стамбульские соглашения» были выгодными для России и позволяли решить вопрос с Украиной, избежав больших жертв. Об этом в эфире интернет-блога Baltnews заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады и участник тех событий Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Царева, несмотря на то, что по этим соглашениям Россия оставляла Украине часть освобожденной территории, соглашения позволяли реформировать Украину как Грузию, заставив ее отказаться от антироссийского курса.

«Стамбульские соглашения» были выгодными для России и позволяли решить вопрос с Украиной, избежав больших...

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«Мы контролировали две трети периметра Киева. Со стороны Житомирской трассы. И то – наши заходили-выходили. В таких условиях вести переговоры – лучше было соглашаться. Я считаю, что как бы то ни было, если бы в тот момент времени опубликовали эти соглашения, то все кричали бы «Ужас, воевать» и так далее. Но, повоевав, я думаю, что сейчас со мной многие согласятся, что те условия были нормальными.

Да, мы уходили из Херсонской области, уходили из Харьковской области, но за них и не было в тот момент времени заплачено кровью. А Украина, при условии этих соглашений, особенно при условии русского второго государственного языка, она не могла быть антирусской. Она бы медленно, как Грузия, повернула в правильном направлении», – заявил Царев.

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