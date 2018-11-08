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08.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Политика, Религия, Украина
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Стамбульский поп превращается в клоуна

По сути, согласившись быть доверенным лицом у президента Украины Петра Порошенко на выборах, Вселенский патриарх кардинально понизил свою планку.

Таким мнением в эфире канала «Россия-1» поделился российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу ситуации с томосом: всё идёт к тому, что стамбульский поп, скорее всего, через определённое количество времени будет выглядеть клоуном, а любые бумажки, которые он выдаст Украине, будут филькиной грамотой. Я вас предупреждаю, что именно так всё, скорее всего, и будет. Просто для этого потребуется какое-то время. То, что патриарх, называющийся вселенским, согласился быть доверенным лицом у президента Порошенко на выборах, это такое понижение планки, которое никак иначе, кроме как цирком не назовёшь», – заявил Михеев.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Варфоломея могут изгнать из Турции.

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