Стамбульский Варфоломей увидел в РПЦ такую же угрозу, как в СССР

Русская Православная Церковь является таким же врагом Западного мира, каким был Советский Союз.

Об этом во время брифинга заявил Константинопольский Патриарх Варфоломей, ранее признавший украинских раскольников, что спровоцировало новую волну захватов храмов Московского Патриархата на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«РПЦ открыто поддержала вторжение на Украину… Она сделала это, чтобы поддержать устаревшую и нелепую имперскую доктрину Русского мира, которая набирает силу с момента распада Советского Союза.

Если наложить очертания нынешнего Патриархата на бывшую Советскую империю, то можно увидеть их сходство.

К сожалению, хотя коммунизм пал, Русская Церковь по сей день остается инструментом государства. Однако украинцы больше не подчиняются Церкви, которая себя скомпрометировала. У них есть свобода совести, которую они хотели добиться», – сказал выступающий.

Под «свободой совести» на Украине, очевидно, следует понимать массовые репрессии, развернувшиеся против священнослужителей Московского Патриархата, – аресты по обвинению в госизмене, избиения, захваты и поджоги храмов, травлю верующих.

Напомним, что базирующийся в Стамбуле Варфоломей имеет малочисленную паству в Турции, но при этом претендует на статус «вселенского» Патриарха, на чем играют США, поддерживающие интриги стамбульского престола.

Именно при поддержке американского вице-президента Майка Помпео форсировался проект создания раскольнической «ПЦУ», которой Варфоломеем был дарован т.н. «Томос» о независимости.

Стамбульский Патриарх также ранее признал раскольников в Прибалтике – тоже в расчете на ослабление влияния РПЦ в бывших советских республиках.

