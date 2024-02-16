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В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин сказал, что мирные переговоры весной 2022 года в Стамбуле «дошли до очень высокой стадии», но после того, как Москва проявила «жест доброй воли» и отвела войска от Киева, кавээнщики с Банковой приняли решение воевать и дальше, получив соблазнительные заверения о поддержке из Вашингтона и Лондона.

Российский дипломат на условиях анонимности рассказал «ПолитНавигатору», что будет в случае, если сейчас Киев по указке своих западных хозяев запросит новые переговоры. Москва выдвинет максимальные требования, причем не только к верхушке киевского режима, но и к её западным кураторам.

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1.За последние годы США, преследуя цели глобального доминирования, разрушили важнейшие стратегические соглашения в области безопасности. Эти договоры, составляющие основу мировой безопасности, необходимо восстановить.

Достаточно вспомнить, что по инициативе Вашингтона были разорваны: Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III, подписан в 2010 году), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, 1987 год), Договор по противоракетной обороне (ПРО, 1972 год), Договор по открытому небу (ДОН, 1992 год) и Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ, 1990 год).

2.Руководство США парализовало работу Всемирной торговой организации (ВТО), так что Россия потребует её восстановления.

В 2019 году Вашингтоном было заблокировано назначение новых арбитров Апелляционного суда и бюджет ВТО, хотя США выступали главным финансовым донором этой структуры. Десятки торговых споров оказались заморожены. Третейский суд ВТО вот уже пять лет как бездействует.

3.США и Британия спланировали и провели два разрушительных майданных путча на Украине, что требует безусловного осуждения мировым сообществом.

В 2004 году вмешательство Вашингтона привело к победе так называемой «оранжевой революции» и проведению «третьего тура» президентских выборов, приведших к власти одиозного русофоба и ставленника радикальных националистов Виктора Ющенко. Преследуя свои геополитические интересы, США потратили на «развитие украинской демократии» $65 млрд, легших в основу проекта «Украина – не Россия». В 2013-2014 годах западными спецслужбами на Украине был организован «Евромайдан», выплеснувший на улицы и во власть откровенных фашистов и подонков, на протяжении 10 лет терроризирующих политических оппонентов и развязавших войну в Донбассе. Заявленная «евроинтеграция» Украины на западные деньги привела к разрушению страны, её инфраструктуры, социальной сферы, образования и здравоохранения. Постмайданная Украина лидирует в рейтингах безработицы, нищеты и коррупции. Значительная часть активных украинских граждан покинула страну, ресурсы распроданы иностранным компаниям, в то время как государственный бюджет страны наполовину формируется из иностранных дотаций, без которых Украине и её населению не выжить. Украина превращена в типичное колониальное квазигосударство под внешним управлением.

4.Россия потребует честного и прозрачного расследования катастрофы малазийского «Боинга» MH-17, снятия санкций и прекращения преследования людей, назначенных виновниками трагедии.

Крушение рейса MH-17 стало удобным поводом для введения против России новых западных санкций, затронувших оборонные предприятия, банковскую систему и физических лиц. На Западе ещё до начала расследования объявили виновными российские власти и народных ополченцев Донбасса. Российские представители не были включены в объединенную следственную группу, тогда как украинской стороне были дарованы беспрецедентные полномочия. Спецслужбы киевского режима воспользовались предоставленной им форой для вброса сфабрикованных антироссийских фальшивок, легших в основу обвинения. При этом, выводы российского следствия, включая результаты научно-технической экспертизы, голландская прокуратура и суд отказались рассматривать под надуманными предлогами.

5.На переговорах Россия потребует восстановления прав спортсменов, возврата незаконно отобранных наград и отмены дискриминационных мер, запрещающих им участие в международных спортивных соревнованиях с национальной символикой.

Незаконным репрессиям подверглись российские спортсмены из числа армейцев и открыто поддержавших воссоединение с Крымом, спецоперацию и руководство страны. На Западе утверждают, что эти меры приняты ради «снижения российской военной агрессии», но на деле, это не более чем грязные трюки по устранению конкурентов, чтобы расчистить полянку своим потребителям «законного» допинга.

6.Переговоры с Украиной немыслимы без признания украинской стороной законности результатов референдумов в Крыму и на освобожденных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, как и соответствия их Уставу ООН.

Население новых российских территорий добровольно и без принуждения выразило своё желание быть частью России, однако международные организации отказываются признавать право народов на самоопределение, прописанное в Уставе ООН. В настоящий момент вхождение новых территорий в состав России признало лишь небольшое число государств, таких как Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея, Куба, Абхазия и Южная Осетия.

7.Россия будет настаивать на искоренении нацистской идеологии и её носителей на Украине под контролем Совбеза ООН.

В ходе переговоров в Стамбуле Киев согласился на законодательный запрет нацистской идеологии в стране, но позже под давлением Запада отказался от своего решения. Молодежь на Украине с детского сада воспитывают в ненависти ко всему русскому. Официальная пропаганда и образовательные программы сеют вражду между людьми, вытаптывают русский язык и культуру. Украинские власти, идущие на поводу радикальных националистов, приветствуют сожжение русских книг, снос памятников, а из гитлеровских коллаборационистов лепят новые иконы «героев нации». Президент Зеленский в канадском парламенте чествует карателя из дивизии СС «Галичина», который в годы войны уничтожал мирное население. Эта позорная практика должна быть выполота с корнем.

8.Россия обязательно будет настаивать на возбуждении уголовных дел и привлечении к ответственности членов нацистских вооруженных формирований («Азов», «Айдар», «Торнадо», «Правый сектор». Все – запрещены в России).

Как известно, участники этих группировок проявили себя как военные преступники, а некоторые факты их злодеяний стали темой для расследования ООН.

9.ГУР, ВСУ и СБУ должны быть объявлены преступными и террористическими организациями, а в отношении их руководства и рядовых исполнителей открыто судебное производство.

Фактов, их изобличающих, накопилось предостаточно. Это бессудные расправы и пытки в тайных тюрьмах противников киевского режима, убийства и истязания военнопленных, грабежи и насилие по отношению к мирному населению, продажа детей на органы и в сексуальное рабство, террористические обстрелы городов и гражданской инфраструктуры Донбасса, Крыма и новых территорий. Это и применение химического оружия в ходе боевых действий. Список преступлений такой, что понадобится второй Нюрнбергский процесс.

Отказ от рассмотрения любого из пунктов сделает мирные переговоры с Украиной бессмысленными. Как говорили наши героические предки, победившие гитлеровскую Германию, только полная и безоговорочная капитуляция! Резервы поблажек и «жестов доброй воли» давно исчерпаны, пришло время платить по счетам.