Стандартные натовские аптечки превратили ВСУ в законченных наркоманов – укро-медик

Украинская армия массово подсаживается на наркотики и алкоголь.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил медицинский волонтер Сергей Сошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По словам Сошинского, это происходит потому, что в ВСУ внедрили стандарты НАТО, и в аптечках находится сильнодействующее обезболивающее, которое, по сути, является наркотиком и после применения вызывает зависимость.

«Подростки завтра становятся 18-летними, их забирают в армию или они сами идут. Они получают там контузии, получают там травмы, получают там, пусть даже не ранения – если ранения, то это еще хуже. Что происходит потом? Очень многих подсаживают на наркотики – ну, сильнодействующее обезболивающее.

Анестезиологи не рекомендуют – просто категорически, но есть стандарты НАТО, есть западные рекомендации, какие-то разные школы. И в результате очень многие ребята, чтобы не терпеть боль, начинают принимать сильнодействующее обезболивающее и, соответственно, потом идут в сторону наркомании. К сожалению, очень у многих зависимости, а это тоже умалчивается. Также это связано с алкоголем, со многими другими вещами – мы об этом тоже молчим», – заключил Сошинский.