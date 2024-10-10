«Стандарты НАТО»: Раненых ВСУшников кормят на 100 рублей в день

Вадим Москаленко.  
10.10.2024 09:37
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Сюжет дня, Украина


На питание раненных всушников украинское государство выделяет менее 40 гривен (меньше 100 российских рублей, – ред.) в сутки.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На питание раненных всушников украинское государство выделяет менее 40 гривен (меньше 100 российских рублей,...

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«Наши военные сегодня обделены даже в питании. Мы были шокированы, когда поняли, что на питание одного раненого военного выделяется в день из бюджета 39 гривен 70 копеек [около 94 рублей]. Дорогие друзья, 39 гривен 70 копеек, и ни в чём себе не отказывайте!» – сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что ещё весной Рада приняла законопроект, требующий предоставлять в ВСУ питание на уровне армий стран НАТО, однако дальше голосования дело так и не продвинулось.

«Минобороны не удосужилось принять обычные нормативные акты для того, чтобы осуществить эту оплату. И по настоящее время продолжают выделять на питание раненых военных в коммунальных больницах 39 гривен 70 копеек», – возмутилась депутат.

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