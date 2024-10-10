«Стандарты НАТО»: Раненых ВСУшников кормят на 100 рублей в день

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На питание раненных всушников украинское государство выделяет менее 40 гривен (меньше 100 российских рублей, – ред.) в сутки.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Наши военные сегодня обделены даже в питании. Мы были шокированы, когда поняли, что на питание одного раненого военного выделяется в день из бюджета 39 гривен 70 копеек [около 94 рублей]. Дорогие друзья, 39 гривен 70 копеек, и ни в чём себе не отказывайте!» – сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что ещё весной Рада приняла законопроект, требующий предоставлять в ВСУ питание на уровне армий стран НАТО, однако дальше голосования дело так и не продвинулось.

«Минобороны не удосужилось принять обычные нормативные акты для того, чтобы осуществить эту оплату. И по настоящее время продолжают выделять на питание раненых военных в коммунальных больницах 39 гривен 70 копеек», – возмутилась депутат.