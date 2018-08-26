Станем первыми победителями России – советник Порошенко

26.08.2018, Киев, Ольга Козаченко

Для успешного противостояния России Украина должна стать членом ЕС и НАТО во главе с США, которые также страдают от вмешательства РФ в свои внутренние дела.

Об этом в интервью журналу “Украінський тиждень” заявил советник президента Украины, политтехнолог Олег Медведев.

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По его словам, Москва всегда выигрывала, “вмешивалась во внутреннюю политику демократических по меркам своего времени государственных образований, которые ей противостояли геополитически”.

В качестве примеров он называет итоги противостояния Москвы с Новгородом, а также Речью Посполитой, против которой “Петербург во второй половине XVIII века провел успешную гибридную войну”.

“СССР поглотил так называемые народные демократии в Европе после Второй мировой. Теперь Москва находит массу возможностей влиять на Украину изнутри, так же вмешивается с выгодой для себя во внутренние дела США и стран Европы. И меня в этом смысле не так смущает пятая колонна, потому что ее хотя бы видно, как сеть полезных идиотов, которых используют вслепую. Как тех котят. Это значительно опаснее”, – говорит Медведев.

При этом издание обратило внимание, что все упомянутые исторические аналогии закончились победой Москвы и поинтересовалось, на какие примеры нужно опираться Украине, чтобы победить.

“Должны стать первыми, кто переигрывает Москву. Сделать демократию сильнее их диктатуры. Вмешательство России не ограничивается Украиной: страдают США и многие страны ЕС. Формируется чувство общей российской угрозы для всего демократического мира. Поэтому нам и важно как можно быстрее интегрироваться в европейскую и евроатлантическую систему, потому что в ней мы будем более сильными в противостоянии с Кремлем. А вместе и батьку бить легче”, – заявил советник Порошенко.

В то же время украинский историк Кирилл Галушко утверждает, что Украина победила Россию еще в 2014 году.

Также в украинском парламенте заявили, что задача Верховной Рады – победа над Россией.