Станет ли Беломайдан по-настоящему кровавым?

07.09.2020, Москва, Елена Острякова

Появились признаки готовности белорусской оппозиции обострить конфликт с властью и вывести его на уровень силового, а возможно, и вооруженного противостояния, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Еще 5 сентября координирующая белорусские протесты польская сеточка телеграм-каналов объявила о создании «Министерства народной защиты».

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Кукловоды призывают белорусов создавать локальные группы контроля для патрулирования районов. Предлагается устанавливать собственные камеры слежения и ликвидировать те, которыми могут воспользоваться правоохранители. Отдельные группы должны выдвигаться по тем адресам, где проходят обыски и задержания.

Также предлагается вынести оффлайн систему травли инакомыслящих, которая давно и успешно процветает в белорусском интернете.

«Определяйте всех карателей, фальсификаторов, прикорытников и стукачей, которые живут рядом с вами и воюют против вас. Расклеивайте их портреты и предупреждайте остальных, кто живёт рядом с вами. Если слабовики заглядывают к вам на район, всегда старайтесь заснять или сфотографировать их лица», – приказывают из Польши.

Кроме того главный по сеточке канал «Нехта» провел опрос, чтобы проверить готовность подписчиков принимать участие в «отрядах самообороны». В нем приняло участие около 200 тысяч человек, обозначивших себя как граждане Белоруссии. Из них около 66% готовы принимать участие в отрядах.

О том, какие настроения присутствуют в среде потенциальных самооборонщиков свидетельствует запись телефонного разговора одного из участников протеста Владислава Корецкого, опубликованная еще в августе.

«Сейчас им устроят вырезание. Причем, конкретное вырезание. Будет по 10, по 30 мертвых омоновцев, если не сотни. Люди знают, где они живут, с кем живут, с кем спят. Когда я буду узнавать, что умер омоновец, я каждую такую новость буду праздновать. Я лишь надеюсь, чтоб их убивали не мягко, а чтоб их резали долго, больно, чтоб они мучились. Если бы кому-нибудь из них коктейль Молотова в лицо прилетел, мне бы так это душу порадовало. Завтра будем резать их семьи, так один парень другому сказал», – говорил молодой человек своей собеседнице.

Если реальную решимость этого «воина света» еще можно поставить под сомнение, то наличие базы личных данных правоохранителей – нет. Она находится в открытом доступе на телеграм-канале «Черная книга Беларуси», имеющем почти 80 тыс подписчиков. Ее открыта призывает пополнять «Нехта», у которого почти 800 тыс подписчиков.

В базе не только бойцы ОМОН, но и просто сотрудники милиции, а также судьи и работники госорганов. Последнее веяние – размещение фото, телефонов и страниц в соцсетях преподавателей вузов. Одному из них, к примеру, вменяется в вину то, что он «агитирует студентов за русский мир и неоднократно высказывался в поддержку оккупации Крыма». Администраторы канала призывают подписчиков делиться информацией, если они стали «свидетелями данного преступления».

Появились первые инструкции, как противодействовать спецназу. Пока польская сеточка советует только срывать с бойцов маски, но напомним: еще в начале августа публиковались подробные описания изготовления бронежилетов в домашних условиях.

Новое боевое крещение «отряды самообороны» могут приурочить к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, который намечен на эту неделю, или к его инаугурации.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев допускает возможность очередной вспышки насилия со стороны протестующих, но уверяет, что милиция не дрогнет.

«Мы замечаем в тех протестных акциях, которые проходят по воскресеньям, группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе. Они явно видны, такие боевики, похожие на футбольных фанатов и анархистов. Их было много 9-10 августа, потом они резко растворились. Кто-то в райотделе посидел-подумал, кто-то испугался, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть. Последнее время они стали прятаться за женщин. Примета нашего времени – девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков… Мы стремимся девочек и женщин вообще не трогать», – сказал Караев в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, после столкновений начала августа 30 правоохранителей до сих пор находятся в госпиталях с тяжелыми увечьями.

«Нас тут пытаются затролить какими-то синяками, а с 9 по 10 было 8 специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы. Это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции. А я скажу так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире», – сказал Караев.

Тем не менее оппозиция делает ставку на деморализацию МВД в результате массированной травле его сотрудников.

«В силовом аппарате явно все не хорошо… Это и полный уход в тотальную анонимность, что явно говорит о подорванном боевом духе и неуверенности личного состава. И идиотское интервью Караева… Они, конечно, оказались в гипертяжелом положении и время, а так же не ослабевающий мирный протест, работают явно не на них. А, между прочим, на них ещё висит задача с четким дедлайном – погасить протесты любой ценой до инаугурации», – пишет в своем «телеграме» оппозиционный белорусский журналист Петр Кузнецов.

Он полагает, что силовики намеренно обострят ситуацию, чтобы к инаугурации иметь возможность зачистить протест.

«Лучший вариант для Беларуси – полная демотивация и распад силового аппарата перед лицом мирного протеста и бегство Лукашенко. Худший – силовая эскалация наподобие 9-11, уличные бои, жертвы, и целая россыпь возможных вариантов исхода – от того же распада силового аппарата и до введения военного положения…А у меня сейчас появилось достаточно стойкое чувство, что в Новый год мы пойдем уже без старого правителя», – подытожил Кузнецов.