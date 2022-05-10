Станет ли Херсон Таврической губернией?

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Новости Украины

Освобожденные территории ДНР, ЛНР и юга бывшей Украины станут еще одним регионом России.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

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«Это событие, без сомнения, является волей самого народа, который восемь лет прожил под прицелом укронацистов. – Россия больше не позволит безнаказанно стрелять в «Русский мир» ракетами западного производства!», – сказал политик.

По словам Мурадова, Юго-Восток бывшей Украины исторически всегда принадлежал России, здесь проживает русскоязычное и русскокультурное население.

«Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей на этих территориях, – добавил Мурадов. – Формируются военно- гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно запустил маховик развития экономических и деловых отношений».

В том, что Донецк и Луганск уже никогда не будут частью Украины, уверен глава парламента Крыма Владимир Константинов, но, по его словам, обсуждать дальнейшее территориальное устройство с нынешним руководством страны невозможно, это произойдет после смены власти на Украине. При этом спикер считает, что «ни в коем случае нельзя никого в состав Крыма принимать».

«Мне кажется, это будет колоссальной стратегической ошибкой. Статус Крыма восстановлен юридически с соблюдением всех норм — мы сегодня неотъемлемая часть РФ, – отметил Константинов в эфире телеканала «Миллет». – Новые регионы должны определиться, хотят они видеть центральную власть. Мы должны настаивать на денацификации. Любое правительство, кто бы ни взял власть, они должны это записать на уровне конституционного закона. Русская община на тех территориях должна получить гарантии в использовании языка, культуры. Не должно быть принудительной украинизации или другого навязывания. Все принимавшие участие в преступлениях против русского народа должны быть привлечены к ответственности. Эти преступления нельзя оставлять нерасследованными, иначе это все восстановится. Каждый виновный должен быть найден. Новая власть должна взять обязательства, что она все это доведет до конца».

Напомним, ранее в Крыму говорили о воссоздании Таврической губернии с включением в нее Крыма, Севастополя, Херсонской области, части Николаевской и Запорожской областей. Однако для волеизъявления жителей Херсонщины и Приазовья нужно провести референдум, аналогичный всекрымскому от 16 марта 2014 года.

Отметим, что из Херсонской области и юга Запорожской области в Крым идут поставки сельхозпродукции. В обратном направлении везут стройматериалы и бакалею.

Причем товарообмен идет в рублях, что упрощает расчеты. В Херсонской области и на юге Запорожской области начали вещать российские телеканалы. На Херсонщине связь и интернет обеспечивают российские провайдеры.