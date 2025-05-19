Станет ли милитаризация двигателем экономики ЕС? Эксперты в сомнениях

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Европейская версия Politico задается интересным вопросом: может ли милитаризация экономики и ставка на ускоренный рост ВПК, за что сейчас ратует верхушка евробюрократии и стран-локомотивов ЕС, стать двигателем экономического роста Европы?

Микроволновки, GPS, дроны, клейкая лента, ПК. Это лишь краткий список бытовых товаров, которые ведут свое происхождение от военных исследовательских лабораторий. Их двойное назначение на языке оборонного сектора известно как «военно-гражданское слияние», говорится в материале.

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Теперь, когда Европа готовится направить поток денег в свой оборонный сектор, чтобы переломить десятилетия недоинвестирования, велики надежды на то, что плачевные показатели производительности на континенте могут быть вызваны аналогичной военной изобретательностью, чтобы переломить ситуацию.

Проекты, реализуемые в Европе, уже начинают конкурировать с проектами США по амбициозности: от континентальной противоракетной обороны до спутниковых группировок на низкой околоземной орбите, которые могли бы стать альтернативой все более ненадежному проекту Starlink Илона Маска.

«Речь идет о том, чтобы тратить больше, тратить лучше», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи в начале года, признав давние жалобы Вашингтона на то, что Европа не делает достаточно для собственной безопасности. Хотя две трети членов НАТО теперь выполняют цель альянса по расходам в 2 процента от валового внутреннего продукта на оборону, этого все еще «далеко не достаточно», — сказал Рютте.

Оптимисты говорят, что есть надежда, что в конечном итоге все инвестиции приведут к технологическим инновациям, которые найдут применение в гражданской экономике, повысив производительность и окупив себя.

Но реалистично ли это или просто желаемое выдают за действительное?, – задается вопросом издание и приходит к выводу, что перекос в сторону развития военной промышленности Европы может сильно навредить ее экономике в долгосрочной перспективе.

«Нет сомнений, что в краткосрочной перспективе экономическое напряжение неизбежно и потребует сокращений других расходов. В то время, как производство пушек и бомб учитывается в показателях ВВП, нет никакого долгосрочного повышения производительности от наземных мин, которые просто лежат в земле, или гаубиц под чехлами в казармах. Они могут гарантировать систему, которая генерирует ВВП, защищая ее от вторжения, но их вклад в конечные цифры не поддается количественной оценке», – говорится в публикации.

Это проблема, учитывая, что планы перевооружения Европы будут финансироваться в основном за счет наразивания странами ЕС своего долга. Государственный долг уже и так высок, и его увеличение может очень сильно повредить экономике в долгосрочной перспективе.