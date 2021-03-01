Станет ли Молдова российским «фронтом»?

01.03.2021, Кишинев, София Русу

Молдово-российские отношения на протяжении многих лет остаются напряженными, Кишинев и Москва слабо используют опыт многолетнего сотрудничества, возможности для налаживания связей. Избрание на пост президента Республики Молдова Майи Санду, взявшей курс на Запад, оптимизма в этой ситуации не добавляет.

Усилит ли Россия активность на молдавском направлении, продолжит ли делать ставку на Партию социалистов во главе с Игорем Додоном? Внешнеполитические приоритеты Кишинева, перспективы российско-молдавских отношений, проблема приднестровского урегулирования в новых условиях обсуждались в ходе экспертного круглого стола «Молдова после президентских выборов: перспективы развития республики», который провел в режиме онлайн Институт стран СНГ.

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Под внешним управлением

Эксперты констатируют: Молдова находится под внешним управлением, взят курс на полное встраивание страны в западный геополитический пояс. На фоне внутриполитического кризиса, путей выхода из которого пока не видно, Запад старается укрепить позиции Майи Санду.

Как отмечает молдавский историк и политолог Борис Шаповалов, у страны сейчас два управляющих: американский посол Дерек Хоган, «профессиональный разведчик, который ногой открывает двери во все министерства Молдовы», и глава Делегации Евросоюза в РМ Петер Михалко, «который открыто вмешивается в деятельность министерств, правительства, парламента, раздает всем указания».

«То, что происходит вокруг Молдовы, четко вписывается в программу сумасшедшей идеи: Грузию, Украину и Молдову – три республики с территориальными проблемами, с неразрешенными конфликтами – США с помощью своих европейских партнеров, союзников по НАТО, пытаются выстроить в своеобразную дугу, которую в любую минуту можно будет подпалить», – говорит Шаповалов.

Он отмечает также, что Молдова контролируется румынскими спецслужбами, румынское правительство открыто финансирует унионистские газеты, поддерживает унионистские партии.

«Унионизм у нас не запрещен – несколько партий добиваются уничтожения молдавского государства через присоединение его к «братской» Румынии. Небывалая ситуация: президентом является человек с двойным гражданством», – подчеркивает политолог.

Глава страны Майя Санду послушно выполняет установки Запада. Она прошла хорошую подготовку в США, напоминает Шаповалов, работала в правительстве, была премьером, сегодня руководит страной. «Санду предложила на пост главы правительства Наталью Гаврилицу, биография которой похожа на ее собственную. В предложенном составе правительства – в основном «дети» Сороса, возглавляющие НПО, фиктивные институты, люди без опыта, но готовые выполнить идеологически любую команду, которая последует», –добавил эксперт.

Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владислав Гросул обеспокоен ослаблением борьбы за сохранение молдавской государственности и активизацией румынофилов.

«Кто будет наступать? Идеологическая работа в этом плане ведется плохо. В конце прошлого года умер Сергей Назария (видный молдавский историк, специалист по периоду Второй мировой войны, автор монографий о роли жителей Молдавии в Великой Отечественной войне, холокосте в Молдавии и Одесской области, Бессарабии межвоенного периода, советско-румынским отношениям – прим. ред.) – замены ему нет, и не видно, чтобы социалисты эту замену искали. Молдовофильское направление ослабляется, во главе его нет авторитетных лидеров – надо их находить и поддерживать, иначе республике будет конец», – сказал Гросул.

Проблемой поддержки ученых-молдовенистов стоило бы озаботиться и России, считает он.

«У России много фронтов. Сейчас у нее будет проблема в Армении, есть проблема в Белоруссии, Украина – постоянная незаживающая рана, противники России полезут сейчас в Казахстан, а это очень опасно, учитывая огромную протяженность общей границы. Но это не означает, что надо ослаблять работу на молдавском фронте. Вообще потерять Молдавию – это надо было умудриться», – заявил историк.

Россия между тем, возможно, продолжит делать ставку на Партию социалистов во главе с Игорем Додоном. Экс-президент РМ после поражения на выборах много времени провел в Москве, встречался с чиновниками разного ранга.

Исполнительный директор молдавского филиала «Изборского клуба», политический аналитик в Партии социалистов Владимир Букарский рассказал, что для ПСРМ, «крупнейшей партии пророссийского фланга», промахи которых сегодня «справедливо критикуют», наступил момент истины.

«Додон вернулся к руководству партией, принята новая программа. В ней речь идет о восточном векторе развития, о недопущении ликвидации молдавской государственности, даже путем референдума, ограничении влияния иностранных агентов на политику страны, сохранении памяти о Великой Отечественной войне, отмене языковых квот для телеканалов, запрете ЛГБТ-пропаганды, выполнении всех договоренностей между Кишиневом и Тирасполем и возврате к меморандуму Примакова 1997 года.

В программу партии также включен пункт за диалог с Приднестровьем на основе общей системы ценностей – это и молдавская самобытность, и историческое прошлое, и союз с Россией, и православие, и общее советское наследие – ценности, за которые выступает подавляющее большинство населения обоих берегов Днестра. Сейчас в Партии социалистов начали говорить о деструктивной деятельности Сороса и его фонда, USAID и прочих глобальных структур», – сообщил Букарский.

Он признает, что поражение Додона на минувших выборах – следствие того, что эти темы на протяжении четырех лет его президентского срока не затрагивались.

Об опасности «украинизации» Молдовы

Президент РМ, как известно, пошла на конфликт с парламентариями и Конституционным судом, не поддержав кандидата в премьеры от парламентского большинства и повторно выдвинув своего кандидата – Наталью Гаврилицу.

Из-за невозможности договориться по кандидатуре премьера Санду даже готова к референдуму о своей отставке. Тот факт, что Майя Санду «плевать хотела на конституционные нормы и готова идти путем насилия и майдана», эксперт Владимир Букарский объясняет просто: Запад всегда действовал подобными методами.

Политолог предупреждает, что следующий шаг – это «украинизация» Молдовы, то есть переход к процессам, которые идут в соседней стране.

«Это блокирование всех пророссийских сил, в том числе ломка через колено молдавской митрополии Русской православной церкви, с тем чтобы она перешла в Константинопольский патриархат, – объясняет Букарский. – Я должен сказать, что ряд иерархов Молдавской митрополии, к сожалению, уже сидят на чемоданах – есть сведения о задушевной их переписке с главой украинских раскольников. Там происходят более глубокие процессы, чем мы себе представляем».

Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, раскрывая суть проблемы, заявил, что «революционная логика Санду происходит из стратегии захватившего власть в США Джо Байдена – стратегии тотальной войны с Россией».

Так, сейчас осуществляется попытка создания военного союза Украины, Молдовы и Грузии, есть также намерение уничтожить в Молдове, как и на Украине, Русскую православную церковь – сделать эти земли антирусским навсегда, утверждает Фролов. Он напомнил, что в парламент Украины внесены законопроекты о введении уголовной ответственности за коллаборационизм, где в числе коллаборанта названа Украинская православная церковь Московского патриархата, отметил эксперт.

«В этом контекcте религиозная политика Санду в Молдове и Приднестровье отличается от примитивного плана присоединения этих земель к Румынскому патриархату. Развитие Бессарабской митрополии Румынского патриархата в Молдове, конечно, идет, это самой собой разумеющийся факт. Но потенциал румынского церковного унионизма в Молдове не такой уж большой – все, кто хотел уйти в Бессарабскую митрополию Румынского патриархата, уже ушли. Это около 3% верующих Молдовы.

При этом надо отметить, что Румынская православная церковь не признала Православную церковь Украины, получившую статус автокефальной в 2019 году от Константинопольского патриархата. План Байдена и Константинопольского патриарха Варфоломея направлен против Румынского патриархата. Румыны со своим национализмом, в том числе церковным, не хотят быть шестерками Константинопольского патриархата – действующий румынский патриарх Даниил (Чоботя) не хочет ложиться под Варфоломея.

Поэтому стоит задача убрать Даниила и поставить более либерального агента. Варфоломей будет пытаться купить румынскую церковь тем, что отдаст ей Молдавию, а Приднестровье отдаст в ведение ПЦУ», – рассказал лава Ассоциации православных экспертов.

Фролов добавил: может показаться, что ПЦУ никаких перспектив в ПМР не имеет, но призвал не недооценивать план украинского шовинизма по аншлюсу Приднестровья, которое «будут дожимать».

«Москве пора перестать стесняться своих интересов, в том числе религиозных, в этом регионе и поддержать Молдавскую митрополию Московского патриархата в полную силу», – заключил Фролов.

«На пепелище». Что не так в работе с молдавской диаспорой в России

Интересный факт: все меньше жителей Молдовы едут на заработки в Россию, предпочитая западные страны. При этом диаспора молдаван в РФ, все еще остающаяся внушительной по численности, разобщена и никем по большому счету не координируется. Все помнят историю с голосованием диаспоры на ноябрьских выборах президента РМ – хорошо организованные молдавские гастарбайтеры в странах Запада показали ошеломительную явку (и дружно помогли Майе Санду победить), тогда как молдаване, живущие и работающие в России, к выборам проявили слабый интерес. Все просто: вялая явка трудовых мигрантов на избирательные участки в российских городах стала ответом на безразличие, проявляемое к ним самим.

«В Россию уезжает все меньше молдаван, – констатировал Владислав Гросул. – Раньше их можно было встретить здесь на каждом перекрестке – они работали шоферами, строителями, женщины – продавцами. Сейчас молдаван все меньше и меньше в таксопарках, на стройках – диаспора в России сокращается. Надеяться на нее нельзя, а вот работать с ней надо».

Молдавские мигранты в России такие несплоченные, поскольку и молдавское правительство, и власти РФ мало что делают для защиты их прав, объясняет молдавский журналист Елена Левицкая-Пахомова.

«Есть соглашение между существовавшим в недавнем прошлом Советом гражданского общества и Советом по правам человека при президенте РФ. По нему не было сделано ничего. Ни разу не было, например, амнистии в отношении граждан Молдовы, нарушивших правопорядок, совершивших нетяжкие преступления в РФ, притом что в целом молдаване достаточно законопослушные люди. Никто этим никогда не занимался, никто не ставил таких задач», – отметила она.

Борис Шаповалов напомнил, что более десятка европейских стран заключили с Молдовой соглашения о пенсионном обеспечении. Гражданину РМ гарантируется, что он может получать пенсию от государства, в котором работал на законных основаниях, независимо от того, где он решил жить: там или на родине.

«Меньше молдаван в России – в том числе потому, что пока нет соглашения с РФ по пенсиям, такого, как с Португалией, Румынией, Чехией, другими странами Европы», – сказал Шаповалов.

Эксперт Владимир Букарский заявил, что Запад системно работает с молдавской диаспорой, Россия же этого не делает: «Приходим на пепелище, работу надо начинать там заново».

Экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак между тем считает, что на обоих берегах Днестра часто демонстрируется конъюнктурный характер отношения к России.

«Отношение к России не должно быть односторонним – этим грешит и Приднестровье, и Молдова. Не получится дружить с Россией только под выборы или после выборов или когда от России требуется какая-то помощь. Хочется вступиться за коллег из РФ в части работы с диаспорой. Российская бюрократическая машина работает своеобразно, и если ее не подталкивать, если это не нужно тем, кто инициирует такую работу с диаспорой, то сама по себе российская бюрократия не будет проявлять инициативу и делать все вместо тех, кто в этом напрямую заинтересован. Возьмем работу с диаспорой на Западе. Я уверен, что эти планы не родились в головах западных теоретиков – они выходили из РМ и тех кураторов, которые работали по этим направлениям. И тут большой вопрос: были ли наработки по диаспоре, которые предоставлялись российской стороне, или был расчет на то, Россия все должна сделать сама. Уже не те времена – Россия и так много сделала, чтобы дальше оставаться в ситуации, когда она всем должна», – заявил экс-дипломат.

Приднестровская тема как пространство для инициатив Москвы

Эксперты считают, что приднестровская проблематика может рассматриваться как часть стратегии России, направленной на сохранение своего влияния в регионе.

Прогресса в приднестровском урегулировании сейчас нет, напротив, переговорный процесс деградирует. На Тирасполь оказывается давление разными методами. Так, например, Киев и Кишинев договорились, что с 1 сентября 2021 года автомобили с приднестровскими номерами не смогут въезжать на территорию Украины – авто должны быть только с нейтральными номерами и с наклейкой MD. Интересно, что это решение вступит в силу за три месяца до президентских выборов в Приднестровье.

Экс-дипломат Владимир Ястребчак полагает, что ограничение по выезду приднестровцев на Украину – это часть «общей стратегии по принуждению Приднестровья принимать те правила, которые ему навязывают». Одновременно предпринимаются попытки сделать нерабочим механизм управления миротворческой операцией на Днестре, показать, что он якобы неэффективен. И как раз здесь есть пространство для инициатив Москвы, заявил эксперт. Действовать, по его мнению, можно по нескольким направлениям, используя уже имеющийся опыт.

«Россия в контексте урегулирования, коль скоро переговоры в формате «5+2» пробуксовывают, а визиты действующих председателей ОБСЕ проходят впустую, могла бы вспомнить о собственном опыте десятилетней давности – организации этого формата на своей территории. Или об опыте 12-летней давности, когда при посредничестве Москвы состоялась трехсторонняя встреча руководителей Российской Федерации, Приднестровья и Республики Молдова.

Сегодня предпринимаются попытки раскачать механизм Объединенной контрольной комиссии (управляющей миротворческой операцией – прим. ред.), показать его неэффективность. На это можно реагировать жесткими комментариями, но можно и предлагать собственные инициативы. Если Кишинев говорит, что механизм неэффективный, то Москва могла бы обозначить готовность повысить эффективность – организовать некие курсы для миротворцев, для военных наблюдателей, пусть это будет, например, на базе Оперативной группы российских войск.

Москве на уровне Госдумы можно было делать заявления относительно и миротворцев, и региональной проблематики.

РФ могла бы быть более инициативной в вопросах отраслевого сотрудничества, деятельности рабочих экспертных групп. Например, по вопросу о тех же нейтральных номерах для приднестровского автотранспорта. Если бы РФ нашла возможность взять на себя кураторство тех или иных групп, как это делают западные партнеры, мы бы увидели расширение присутствия РФ в Молдове и Приднестровье по более широкому кругу инфраструктурных вопросов. Сейчас получается, что «на земле» работают в основном западники, а о соответствующей работе российской стороны не слышно, хотя она тоже проводится.

Наконец, РФ стоило бы подумать о более активном использовании такого инструмента мягкой силы, как наращивание грантового потенциала по различным аспектам урегулирования – в частности, поддержки исследований. Важным направлением такой работы могло бы стать исследование правовой и политической природы договоренностей переговорного процесса», – сказал Владимир Ястребчак.

Глава представительства Приднестровья в РФ Леонид Манаков озвучил предложения по активизации России на приднестровском направлении, большинство из которых основано на обращениях граждан и касается их насущных проблем. Так, предлагается возобновить оказание приостановленных с 17 марта 2020 года консульских услуг живущим в Приднестровье гражданам России, ходатайствовать перед Госдумой об упрощении процедуры получения гражданства РФ приднестровцам, родившимся после 1991 года, рассмотреть вопрос о возможности использования материнского капитала на территории ПМР, о получении полисов ОМС гражданами РФ, зарегистрированными в Приднестровье.

Леонид Манаков также считает важным активизировать политико-дипломатическое и экономическое давление на руководство РМ, что побудило бы Кишинев соблюдать договоренности в формате «5+2».

«Многолетняя история показывает, что независимо от фамилии президента Молдовы – будь то «пророссийский» Игорь Додон, который убаюкивал Москву добрыми намерениями, а сам делал противоположное, или «проевропейская» Майя Санду – ведется курс на экономическое удушение Приднестровья, ограничение свобод его жителей», – заявил он.

Владимир Букарский призвал приднестровских коллег не бороться с прошлым, в том числе с Додоном, который уже не является президентом РМ, поскольку есть «более серьезные общие вызовы и противники».

«Все понимают необходимость объединения всех левых дружественных России сил, выступающих за независимую Молдову. Можно сколько угодно критиковать Партию социалистов – без нее такого объединения не получится. Без помощи Приднестровья у нас тоже мало что получится – мы все в одной лодке, это наша обща борьба. Стратегия «украинизации» ударит по здоровым силам обоим берегам Днестра», – заявил эксперт.