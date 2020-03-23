Станет ли Нарва новым Крымом или её превратят в «приют убогого чухонца»?

23.03.2020, Нарва, Александр Ростовцев

Шесть лет назад, в марте 2014 года, Крым воссоединился с Россией после 22 лет разлуки. Это событие вызвало огромный духовный подъём не только внутри России, но и за её пределами.

Но для пограничных государств с русофобскими режимами Крымская весна стала причиной острой паранойи.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Правящим «национальным кадрам», страдающим наследственным комплексом неполноценности и десятилетиями выплёскивающим его мутные производные на местное русское и русскоязычное население, внезапно пришло озарение, что миропорядок, установленный в декабре 1991 года, подошёл к концу и однажды нацикам придётся расплачиваться за свои дегенеративные выходки.

Однажды, как в Крым, в их русские анклавы может прийти Россия, чтобы продолжить собирать некогда отторгнутые он неё земли вместе с русским населением.

Более всего нечистая совесть тревожит власти Эстонии, опасающихся однажды потерять свой самый русский уезд Ида-Вирумаа с городами Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Точно так же, как Крым для унитарной Украины, так и уезд Ида-Вирумаа для Эстонии является инородным телом, которое маленькая, но гордая прибалтийская демократия старается переформатировать под себя все постсоветские годы. И не сказать, что успешно.

Что общего между Крымом и территорией Ида-Вирумаа?

К огромному огорчению национально-озабоченных деятелей, уезд напрямую граничит с Российской Федерацией, что лишает нациков возможности его как-нибудь изолировать.

Этнический состав Принаровья – также тема для грусти любого «свидомого» эстонца. В процентном отношении русских в Ида-Вирумаа живёт даже больше, чем в Крыму – 95%, так что «переварить» уезд для маленькой Эстонии – огромная проблема.

Кроме всего прочего, политика Таллина в отношении Нарвы и других городов уезда все годы «второй независимости» очень напоминает украинскую: всё русское запретить, тащить и не пущать!

Точно так же, как и Киеву, апологетам «Эстонии для эстонцев» очень сложно оправдать существование большого русского анклава на своей территории и дискриминационные меры против него. Обвинить русских

Принаровья в том, что они – завезённые большевиками из Сибири и Урала «советские оккупанты» – не получается при всём желании.

Для справки: новгородцы и псковитяне начали селиться на землях Виру в XIII веке, когда никто в Европе ни о каких эстонцах и слыхом не слыхивал.

Местные русские веками жили на этой земле и являются автохтонами, имеющими особые права, гарантированные европейским и мировым законодательством.

Например, организовывать местное самоуправление, пользоваться языком этнического большинства, включая названия учреждений и населённых пунктов, обучать детей в школах, средних и высших учебных заведениях на родном языке.

Русское Принаровье, по сути, портит весь имидж Эстонии, выставляя её режим как недостаточно европейский, недостаточно культурный, недостаточно прогрессивный, не годящийся в подмётки скандинавским соседям, на которых держит равнение Таллин.

В самом деле, выбранный современной Эстонией магистральный путь из прибалтов в скандинавы выглядит жалкой пародией на фоне прав и свобод, предоставленных национальным меньшинствам в Финляндии, Швеции или Дании.

Поэтому до 2014 года власти Эстонии старались поменьше вспоминать уезд Ида-Вирумаа. Просто, чтобы не портить мысли о себе, как о полноценном демократическом государстве скандинавского типа. Мол, проблема сама как-нибудь рассосётся.

Однако Русская и Крымская весна напомнили «великоэстонцам» о «русском инородном теле» в своём составе.

В последние годы о проблеме Нарвы и других русских городов Эстонии в Таллине говорили очень много, но переломным, по-видимому, стал 2020 год.

Как ни странно это звучит, но взглянуть на Принаровье как на Крым эстонские власти заставили недавние события в Сирии. Конкретно – брошенный союзниками в одиночестве – барахтаться и разгребать собственноручно наваленные кучи в Идлибе, Эрдоган.

Даже самому тупому прибалтийскому «шпроту» стало понятно, что членство в НАТО не гарантирует безопасности Прибалтики в случае острой конфликтной ситуации. Ею пожертвуют, как 80 лет назад Европа пожертвовала лимитрофами ради собственной безопасности.

Сегодня мало кто помнит, но, как и Крым, Принаровье в начале «святых девяностых» предпринимало попытки остаться с Россией. Сначала – проголосовало на референдуме за сохранение СССР. Таллин заблокировал голосование, но местные власти самостоятельно провели референдум, на котором 95% высказалось за сохранение единой страны.

На основании этого голосования Нарва, Силламяэ, Кохтла-Ярве предложили создать Принаровскую ССР с дальнейшим вхождением в состав России, но от этой судьбы Эстонию спасли российские «демократы первой волны», признавшие независимость Эстонии в границах Эстонской ССР.

Второй раз целостность Эстонии спасли ельциноиды, слившие признание референдума в Нарве и Силламяэ об основании русской территориальной автономии по крымскому образцу 1992 года: конфедерация, референдум, провозглашение суверенитета, воссоединение с Россией.

В результате предательства Ельцина и его шайки, руки эстонских нациков были развязаны и они полностью зачистили местную власть в Принаровье.

Именно поэтому эстонские нацики, контролирующие парламент Республики, больше всех визжат на всех углах о скором нашествии русских танках в Нарву, заранее обвиняя местных русских в промосковских настроениях и «неистребимой бацилле совка».

Поэтому «политические эстонцы» в точности демонстрируют фобии своих украинских «побратимов», опасаясь пуще огня проявления политической воли русскими Эстонии, как это было более 10 лет назад во время событий «бронзовой ночи» вокруг памятника советскому солдату в Таллине.

И если в Таллине задавить русское возмущение полицейскими методами тогда удалось, то не факт, что это удастся в Нарве и других приграничных городах.

Почему? Как уже было сказано выше, эстонское правительство долгие годы игнорировало Принаровье, превратив его в депрессивную территорию. Были закрыты крупные производства: хлопчатобумажный комбинат, сланцевые химические и энергетические комбинаты и другое производство. При этом «самостийники» не ударили палец о палец для уменьшения уровня безработицы в регионе.

А что делалось? Ровным счётом ничего, если не считать проведения натовских парадов у границы с Россией, не вызывавших теплоты и понимания у местного населения.

В последнее время эстонские власти делают вид, что Нарва и другие русские города – «такие же, как и остальная Эстония», а президент республики, Кальюлайд даже повадилась наезжать в Нарву с длительными рабочими визитами. И вообще, президент с премьер-министром на уровне риторики стали демонстрировать симпатию к русским Эстонии.

В Таллине заговорили о некой государственной программе развития русского уезда, но пока что все предложения русским сводятся (образно говоря) к плетению макраме, вождению хороводов и хорового пения на эстонском языке.

Однако даже эти слабые усилия перечёркиваются национал-упорышами во главе со спикером парламента. Тамошние горячие эстонские парни перешли в наступление, вытащив из макулатуры давно потерявший актуальность Тартуский договор с Советской Россией, требуя «отдать Эстонии эстонское» – русские города Ивангород (Ленобласть) и Печоры (Псковщина) на том основании, что они с 1920 по 1944 годы находились в составе независимой Эстонии.

Неадекватным много раз прямо говорили о том, что результаты Второй Мировой войны поставили жирный крест на чухонских хотелках и пересмотру не подлежат, а также намекали, что некогда и сама Эстония была отвоёвана у Швеции и входила в состав Российской империи как Эстляндская губерния, и уж если кто-то любит апеллировать к историческим прецедентам, то пусть примет во внимание все обстоятельства, а не только выгодные здесь и сейчас.

У нациков очень плохо обстоят дела с пониманием, что они сами идут по пути разрушения своих недогосударств, ведя вызывающе воинственную политику против России.

России не нужны их территории во что бы то ни стало. Россия неустанно разъясняет потерявшим рамки «элиткам» бывших советских республик, что в двусторонних отношениях приемлема только ответственная и дружественная политика, что практика выставлять русских изгоями и париями ни к чему хорошему не приведёт.

Нацики никак не возьмут в толк, что все договорённости, начиная со сходки в Беловежье, могут быть пересмотрены в случае особой необходимости. Украина уже доигралась. Кто следующий желает пройтись по её граблям?