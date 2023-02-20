Станет ли Приднестровье украинской Хиросимой

Украинская армия готовится атаковать Приднестровье. С начала года к границе стягиваются опытные части ВСУ, проводятся учения и слаживание. Цель предстоящей атаки – артиллерийский склад в Колбасне, бывший в советские годы стратегическим арсеналом Западного военного округа.

Об этом в своем ТГ-канале со ссылкой на несколько компетентных источников пишет Владимир Грубник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готовы в любой момент. Все, что надо – стянули, и даже спецуру из-под Бахмута и Донецка перекинули недавно. Единственное – боятся что арсенал заминирован и его подорвут единовременно. Тогда даже в Кишиневе могут развалиться здания, как в Турции. Но не факт, что не попробуют и не обвинят затем во всем русских. Боеприпасов там на год войны. В общем, там явно что-то грядет», – написал Грубник.

С агрессивными планами ВСУ он связывает и недавнюю смену премьер-министра в Молдове: «гражданскую» Наталью Гаврилицу заменили «силовиком» Дорином Речаном. Также признаком подготовки к агрессии является рассылка повесток из военкоматов всем военнообязанным мужчинам, которую власти представляют как «уточнение базы данных».

В пользу этой версии – последние заявления новоназначенного премьера Речана о том, что Приднестровье необходимо демилитаризовать, выгнать оттуда российские войска. Эти слова прозвучали в унисон с недавним интервью президента Украины Владимира Зеленского итальянской газете Corriere della Sera о том, что Украина готова помочь Молдове.

Военный эксперт Александр Артамонов еще в январе предполагал, что атака на Приднестровье, которое считается на Западе частью Молдовы, может произойти и со стороны Румынии. В ней могут использоваться танки, предназначенные для передаче Украине. В этом случае захват ПМР будет лишь второстепенной целью, а главной задачей станет укрепление одесского плацдарма с последующей атакой на Крым.

«Танковая армада в количестве от 150 до 200 единиц – сосредоточится на румынской границе и спустится к Одессе, походя смяв Приднестровье. Запас хода основных боевых танков НАТО – приблизительно 400 км. Скорость перемещения – около 40-50 км/ч по степи. Одна боеукладка – около 50 выстрелов. Обычными ракетами такое не накроешь: цель двигается в пространстве, да и защита у этих монстров весом 60-65 тонн рассчитана на ОМП. Северо-Атлантический альянс получит и укрепит морской плацдарм: Одессу, Николаев и Херсон. А это, в свою очередь, даст возможность перейти к новому этапу войны, угрожая Крыму, находящемуся от Одессы в непосредственной близости. Можно себе представить, на что будет похож такой укрепрайон, если даже Авдеевку взламывают уже скоро год», – писал тогда Артамонов.

Его коллега Владислав Шурыгин считает, что без призыва президента Молдовы Майи Санду к оказанию военной помощи – киевский режим не решится на захват Колбасны.

«Все отлично понимают, что тем самым они из своих собственных рук выбросят главный козырь — то, что на них “напали”. При самом неприятном исходе не исключено, что склад будет подорван, чтобы он не достался ВСУ. И если этот склад подорвать, то будет огромный “бадабум”, как говорят, потому что склад наполнен битком старым вышедшим из употребления оружием, боеприпасами ещё Первой мировой войны, с которыми никто не знал, что делать, даже в советское время, а следующие 30 лет эта проблема только накапливалась», – заявил Шурыгин изданию «Накануне».

Он утверждает, что самое «молодое» оружие Западного военного округа СССР было вывезено из Колбасны или утилизировано еще в бытность командующим 14-й армии в Приднестровье генерала Александра Лебедя.

«А то, что осталось — это уже то, что не пригодится вообще никому. Я думаю, что какие-то снаряды смогут использовать, но даже то, что они смогут использовать, это снаряды, которым намного больше 40 лет. Поэтому это будет самоубийственное использование», – считает Шурыгин.

Различные молдавские ТГ-каналы утверждают, что британская разведка МИ-6 активно работает в Кишиневе, с целью продавить Санду дать согласие на украинскую операцию.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что попытки Запада втянуть Молдову в борьбу с Россией могут привести к Третьей мировой.

«В свете боевых действий на Украине вывод военнослужащих РФ, которые охраняют огромные склады с советскими боеприпасами, стал вопросом выживания для киевского режима. Любые попытки захвата складов в Колбасне должны и будут жестко пресечены Вооруженными силами России – склады с боеприпасами ни при каких обстоятельствах не попадут в руки неонацистов. Если возникнет такая необходимость, они будут уничтожены. Для НАТО это будет угроза прямого столкновения с Россией, которого, как уверяют в Альянсе, там пытаются избежать. Нам есть, чем остудить горячие головы в Кишеневе и Брюсселе!», – написал Миронов.

Численность Оперативной группы российских войск (ОГРВ), охраняющей склады в Колбасне составляет 6 тыс человек. Это в основном приднестровцы с российскими паспортами. Общая численность ВС ПМР составляет 15000 человек. В случае начала боевых действий численность может быть быстро увеличена до 80 тысяч человек.

Однако обновления вооружений в регионе давно не было из-за режима блокады, введенного Украиной и Молдовой. Поэтому эксперты сходятся на том, что в случае атаки на Приднестровье склады в Колбасне будут взорваны.

Они были созданы в 40-х гг. ХХ века. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии. В настоящее время на складе по различным оценкам от 19 000 до 21 500 тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны объемом в 2500 железнодорожных вагонов. Это самый крупный склад в Европе.

По расчетам экспертов Академии наук Молдовы, радиус разлета снарядов в случае детонации арсенала в Колбасне составит до 50 км. В радиусе 4,5 км будут разрушены железобетонные сооружения и кирпичные стены. На месте складов образуется кратер радиусом до 1,5 км и глубиной до 75 метров (высота 27-этажного дома). Эффект от детонации можно будет сравнить с землетрясением силой до 7,5 балла. Масштаб разрушений будет сравним с последствиями взрыва атомной бомбы мощностью 10 килотонн, сброшенной США на Хиросиму в 1945-м году.