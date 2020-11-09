Станет ли Украина колонией британской короны?

09.11.2020

Украинцы должны помнить: страны, куда заходит британская армия, в конечном итоге выжимаются как лимон.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей МУРАТОВ

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Пока украинская политическая «элита» продолжает предавать украинский народ и нашу общую Родину – Большую Россию, королевская Великобритания, пользуясь тем, что официальной властью на Украине являются продажные маргинальные элементы, планомерно наращивает силы для восстановления своей геополитической мощи.

«Большая игра» на украинской территории

Английские методы достижения мирового господства остаются неизменными вот уже несколько столетий – это захват территорий других стран с целью собственного обогащения и подавления своего главного «врага» – России. Геополитическая игра против России стала основой внешней политики Соединенного Королевства еще с XIX столетия и вошла в историю под названием «Большая игра». Вот и сейчас, действуя по хорошо отработанному плану, Англия перебросила своих военнослужащих в украинскую (???) Одессу (хотя история гласит, что Одесса – русский город!).

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Документальный фильм «Большая игра.

Армия англосаксов проводит трехнедельный курс ведения боевых действий для курсантов Военной академии. Они обучают одесских курсантов ведению боевых действий в условиях плотной застройки местности. Отсюда следует вывод: Британия готовит украинских солдат к полномасштабным боевым действиям против Донбасса. А так как Донбасс – это форпост Российской Федерации, есть все основания говорить о том, что британская корона выходит на новый уровень старого-доброго британо-российского соперничества, которое длится более 200 лет с малым перерывом на Вторую мировую войну.

На фоне британского вторжения на Украину (а учения англосаксонских военных можно смело охарактеризовать именно как вторжение) вспоминается позорное «тайное» посещение президентом (!) Зеленским офиса британской Секретной разведывательной службы. Как видим, оно не прошло даром. Пану Зе, ведущему политику «открытых дверей», глава Ми-6 всучил инструкцию «президентских действий» по окончательной колонизации некогда суверенной страны и поставил задачу по усилению враждебных действий по отношению к Северному Соседу.

Поговорим немного о курсе ведения боевых действий для курсантов одесской Военной академии и о том, почему его можно назвать бомбой замедленного действия. Эти учения проходят в рамках военно-тренировочной миссии для украинских военнослужащих под названием «Орбитал». Сама программа реализуется британской короной на Украине с февраля 2015 года, и направлена на повышение «готовности ВФУ противостоять российской угрозе».

«Российская угроза», «Российский империализм», «Российская агрессия» – подобные лозунги – это повторение нынешними британцами слов своих же предков, которые люто ненавидели нашу страну. Поэтому, как и в XIX веке, сейчас, чтобы подняться по геополитической лестнице, Англия вновь пытается разбить континент на множество мелких стран, чтобы, в первую очередь, ослабить Россию и создать вокруг нее кольцо вражески-настроенных государств, на которых будут размещены базы НАТО.

Можете ли вы припомнить, чтобы британская армия присутствовала в какой-либо стране без учета коварных интересов Соединенного Королевства? Я этого сделать не могу, потому что те страны, в которые бесцеремонно влезает Британия, – выжимаются как лимон и становятся лишь источником её обогащения. Собственно, лимонад достаётся государству королей. Так было, к примеру, в позапрошлом столетии с Индией. По богатству она была второй страной после Китая, но после британского вторжения превратилась в «дойную корову» Англии, – её колонию. Индия стала центральным объектом противостояния двух держав – России и Британии.

Войны в Закавказье в XIX столетии – это всё также британские проделки. Опасаясь российского господства в Южной и Центральной Азии, Британия насаждала свою кровавую «демократию» в азиатских странах.

«Железная» британская рука

Сегодня украинских солдат готовят к войне западные военнослужащие, в том числе, английские. Важно отметить, что с текущего года британские военные не просто обучают солдат, они готовят так называемых инструкторов, которые в дальнейшем будут обучать украинских военнослужащих. В 2020-м изменилась и структура курса «Орбитал»: обучение базируется на стандартах НАТО, что в который раз доказывает намерения непорядочных чиновников Украины превратить страну в полигон, а после и театр военных действий.

Я очень надеюсь на то, что украинский народ, который оказался под властью предателей и преступников, наконец, поймет, что его превращают в пушечное мясо и всё ради возвращения Великобритании былой славы сверхдержавы.

Не заинтересована британская корона в развитии Украины! Достаточно уяснить этот факт на примере истории других государств.

Только посмотрите, какие показатели сегодня у Индии, которая 73 года назад перестала быть британской колонией: по итогам прошлого года она заняла пятое место в рейтинге крупнейших экономик мира, опередив Великобританию и Францию; вооруженные силы обзавелись 110 ядерными зарядами, а индийские ракеты-носители вывели на орбиту более сотни спутников. Индия стала одной их ведущих мировых держав, с САМОЙ быстро развивающейся экономикой.

Чтобы Украине выйти на узкую тропку восстановления и развития и осторожно двинуться в сторону процветания, ее циничным чиновникам стоит прекратить загонять страну в западное рабство.

История повторяется?

В октябре текущего года в Лондоне глава украинского МВД пан Аваков с советником премьер-министра Великобритании Дэвидом Кварри обсуждал «противодействие гибридным угрозам со стороны РФ». В ходе так называемого обсуждения «партнёры» договорились о поставках на Украину современных образцов военной техники и о возможном строительстве баз ВМС на украинской территории.

Собственно, размещение в «незалежной» баз других государств запрещено Конституцией этой страны. Но кого это волнует в Стране 404? Весь бомонд украинского политикума неоднократно доказывал, что государственную Конституцию можно попирать в угоду личных интересов и по велению западных хозяев: если кураторы сказали «надо», значит – надо!

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос уже анонсировал изменения в украинском законодательстве, с целью разрешения размещения на своей территории военных баз НАТО. Он особо подчеркнул, что такие американо-англосаксонские базы обязательно должны быть построены в донбасском Мариуполе. То есть, «слуги» народа окончательно хотят превратить оккупированную Киевом территорию Донбасса в концлагерь.

Давайте вспомним ещё об одном интересном событии: 1 октября 2020 года глава британского Минобороны Бен Уоллес представил новую интеграционную концепцию проведения операций британскими ВС, рассчитанную на период до 2025 года.

Этот документ – новый военный план против «авторитарных» государств – России, Китая, Ирана и Корейской Народно-Демократической Республики. Чтобы потешить свои геополитические амбиции, Англия вскоре превратит Украину в полигон, на котором будет сражаться со своими «врагами». А украинские жители, которых в 2014-м обманул кровавый Порошенко, а сейчас обманывает зеленый Зеленский, станут живым щитом для военных Североатлантического альянса.

А что дальше? Что Украина предложит обнищавшим гражданам завтра? Какие глобальные проекты могут быть реализованы в стране, власти которой ополчили население против своих же российских братьев? Если украинское государство в срочном порядке не сменит ориентацию (внешнеполитическую государственную ориентацию), то завтра, без шуток, Украина превратится в очередную британскую колонию (или американскую, – у этих западных стран похожая политика в отношении страны с желто-голубой символикой). Не будет никакого созидания, произойдет еще больший упадок! Об этом говорит история. И исключениям в украинском случае не бывать.

Не задумывались ли вы, почему жизнь в современной Украине стала адом на Земле? Всё просто: людям приходится расплачиваться за предательство чиновников в 1991 году. Украинцы и по сей день платят по счетам за предательство тех правителей, которые почти 30 лет разделяли и властвовали на руинах УССР. С развалом Советского Союза в одночасье был забыт и предан подвиг наших предков – Великая Победа, общие победы Советского Народа, такие как полет человека в Космос, триумф на Олимпийских играх, Большое государственное строительство (не путать с тем коррумпированным позором, который сейчас проводит Зеленский). Мы были единым самодостаточным народом, мы были монолитом, Великой державой. Как всё это можно было предать?.. Как сегодня можно предать российскую дружбу?..

Пока украинцы не сделают анализ ошибок, пока не посмотрят по сторонам, не сделают исторических выводов, они будут жить всё хуже и хуже. Преступные власти лишат их пенсий, социальных гарантий, еще в несколько раз повысят коммуналку, превратят Украину в театр – театр военных действий. Заслуживают ли жители потерявшейся страны такого будущего? Уверен, что нет. Что нужно сделать, чтобы не попасть в новое британско-американское иго? Повернуться к нашему Старшему Брату!

Могу сказать со стопроцентной уверенностью, что на реализацию такого грандиозного проекта, как восстановление Украины, способна только братская Россия. И только от выбора украинцев зависит их будущее: или созидание – на примере Крыма, или работа на износ и опустошение – как это произошло с Британской Индией в период с 1858 по 1947 год. Выбор за украинским народом!