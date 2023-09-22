«Становимся рабами англояза» – русофобка возмущена «биомусорной евроинтеграцией»

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В рамках западной интеграции на Украине отказываются от «москальского» обращения по отчеству, и требуют указывать в документах только имя и фамилию.

Об этом в эфире радио «Голос» заявила скандальная нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не наблюдаю в украинском обществе настроений обороны от ментальной колониальной и рабской зависимости. Наоборот, я наблюдаю смену одной рабской зависимости на другую – с государей на сэров, с московского языка на англояз. Никто нам об этом не говорит, нет ни одного закона, но из нашей идентификации исключили идентификацию по отчеству. В этом году в Львовской политехнике, где учился Степан Бандера, от нас уже не примут ведомость или другой документ, если он подписан, например, «Ирина Дмитриевна Фарион». Там надо подписывать только «Ирина Фарион», – возмутилась националистка.

По её мнению, отчество является древней украинской чертой, связанной с принятием христианства.

«В нашем обществе дураков так много, что невозможно себе даже представить масштабы эти. И эти идиоты считают, что идентификация по отчеству к нам пришла из Москвы, вместо того, чтобы внимательно учить нашу историю. Идентификация по отчеству – именно украинская черта. Она связана с ментальной близостью украинцев со своей семьёй. Если мы будем следовать за идиотскими указами, у нас в стране окажутся тысячи Оксан Петренко, Иванов Петрищевов, и так далее. Это произойдёт – потому мы принимали христианство абсолютно диким способом. В отличие от западных славян, которые, принимая христианство, сохранили свои дохристианские имена. Мы же приняли новые имена латинского, грецкого, жидовского, германского и тюркского происхождения, и идентификация по отчеству у нас стала очень важным инструментом различия в обществе. А эти идиоты этого не понимают», – бесилась экс-депутат.

«Наша украинская позиция крайне шаткая, и имеет очень слабую перспективу победить. По очень простой причине – нас намного меньше, чем биологического мусора», – подытожила нацистка.