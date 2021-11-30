«Становится обычной простудой»: Вирусолог увидел позитив в новом штамме коронавируса

30.11.2021  10:00 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Медицина, Происшествия, Россия


Пока нет основан6ий предполагать, что выявленный в ЮАР новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет серьезную угрозу для человечества.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор-вирусолог главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Пока нет основан6ий предполагать, что выявленный в ЮАР новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет серьезную...

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«Вариант «Дельта» распространялся не так быстро. Его обнаружили в ноябре 2020 года, а преобладающим в мире он стал к маю-июню 2021-го. То есть ушло почти полгода. Не думаю, что «Омикрон» способен радикально перегнать своего предшественника и повсеместно распространиться намного быстрее. Но даже если это и произойдет (а пока повышенная заразность мутанта окончательно не подтверждена), не факт, что нас ждут более тяжелые времена», – сказал Альтштейн «Комсомольской правде».

По его словам, сегодня есть основания полагать, что вариант «Омикрон» может обладать сниженной патогенностью, то есть способностью вызывать тяжелое течение инфекции. При этом в ВОЗ сообщили, что на сегодня не известно ни об одном умершем от «Омикрона».

Вирусолог также отмечает, что есть еще один весомый аргумент в пользу ослабления тяжести болезни при новом штамме.

«Мы уже видим, что у «Омикрона» очень много мутаций, гораздо больше, чем у «Дельты». В одном только гене поверхностного спайк-белка более 30. Это чересчур много и означает, что у вируса нестабильный геном. А такой возбудитель болезни, как правило, становится менее опасным. Потому что эволюционно подавляющее число мутаций ведет к ослаблению патогенности вируса», – говорит Альтштейн.

Он не исключает, что летальность «Омикрона», если он станет преобладающим штаммом, может свестись к десятым долям процента, и тогда он перейдет в нишу обычных сезонных простуд.

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