«Становится опасным». Французский дипломат объяснил, почему попрощался с Facebook

30.09.2021 14:56 (Мск), Москва, Олег Кравцов

С бизнес-моделью Facebook есть серьезные проблемы, которые становятся опасными для граждан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил посол МИД Франции по цифровым вопросам Анри Вердье, объсняя, почему он ушел из Facebook и WhatsApp.

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«Это личное решение, это не официальная политика Франции. Я пришел к выводу, что с бизнес-моделью Facebook что-то не так, есть проблема. Что меня больше всего беспокоит, так это персонализированная реклама, персонализированный контент. Честно говоря, я считаю, что нападение 6 января на Капитолийский холм во многом произошло из-за Facebook», – считает представитель МИД Франции.

По его словам, Facebook не думает о том, чтобы дать своей аудитории качественную информацию.

«Они создают микромиры, фрагментируют людей. Не знаю, видели ли вы эту информацию, но во время кампании Трампа при помощи искусственного интеллекта ежедневно рассылалось 50 000 микросообщений в 50 000 различных микросообществ. Такая фрагментация граждан, с моей точки зрения, очень опасна. И они обучают свой искусственный интеллект с помощью наших данных. Я не хочу, чтобы мои данные подпитывали эту бизнес-модель», – резюмировал Вердье.