Становится всё интереснее: Перед обыском у Пригожина была встреча с Путиным

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В Кремле подтвердили информацию Liberation о встрече Владимира Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным.

Ссылаясь на источники в западной разведке, французское издание сообщило, что с Пригожиным также общались директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг только дату встречи, указанную Liberation – 1 июля. По его словам, встреча состоялась еще 29 июня.

«Президент имел такую встречу. Он пригласил не нее 35 человек, всех командиров отрядов и руководство компании, включая Пригожина. Встреча длилась почти 3 часа. Подробности неизвестны. Единственное, что мы можем сказать, президент дал оценку действий компании в ходе СВО, а также событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения. Сами командиры акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. Они также сказали, что готовы дальше сражаться за Родину», – сказал Песков.

Политолог Сергей Марков обращает внимание на то, что уже после этой встречи в российских СМИ, лояльных Кремлю, прошла массированная атака на Пригожина с публикацией кадров обыска у него дома. Он объясняет это тем, что, видимо, руководитель ЧВК на встрече себя негативно проявил.

«То, что встреча прошла, это очень правильно. Путину важно понять политические причины мятежа и ликвидировать их. Важно и утвердить лояльность бойцов ЧВК, которых считают сейчас лучшими солдатами в мире, – не Пригожину, а России. И президенту Путину как символу России. Главе Нацгвардии важно уточнить военные аспекты – правильно ли действовали его войска против ЧВК Вагнер во время кризиса. Главе СВР важно уточнить, как СВР будет взаимодействовать с ЧВК Вагнер в странах Африки и Азии, если, как предполагается, сейчас Пригожин сосредоточит свою активность опять в других странах. Встреча, она носила характер не политической встречи, а экспертной. Этакий мозговой штурм, разбор кейса мятежа и анализ действий его ключевых участников. Чтобы не повторилось… Сам Пригожин, видимо, себя негативно проявил, потому что после этой встрече была сильная информационная атака на Пригожина», – написал Марков в своем тг-канале.

Либеральная журналистка Екатерина Винокурова, ссылаясь на свои источники, утверждает, что администрация президента все еще намерена постепенно «обескровить» Пригожина.

«Социологи фиксировали резкое ухудшение отношения людей к Пригожину после мятежа 24 июня, однако его рейтинг все еще остается заметным на общероссийском фоне. Пригожина будут обрезать постепенно. Для начала — блогеров просят прекратить с ним коммерческие и некоммерческие отношения. Далее — постепенный вывод из информационного поля: чем меньше о Пригожине знают, тем ниже будут становиться рейтинги. Отдельно частями будет даваться все более негативная информация с все новыми подробностями деятельности Пригожина, которые покажут его людям не в свете «народного героя», а как обычного элитария, одержимого деньгами и использовавшего людей для защиты собственного бизнеса», – пишет Винокурова.

Параллельно, по ее словам, большинство бойцов «Вагнера» подпишут контракт с Минобороны, при этом возможно возникновение новых ЧВК.

Редактор ФедералПресс Андрей Гусий предполагает, что тема кадровых решений в Минобороны не закрыта. В Z-сегменте, освещающем ход СВО, ходят упорные слухи, что Валерия Герасимова заменит командующий ВДВ Михаил Теплинский.

Между тем, сам факт встречи с мятежниками вызвал жаркие споры комментаторов.

«Сюр и феерия! Представим себе Александра Второго, который встречается с членами «Народной воли» после их неудачного покушения на него самого… Хотя нет, прецедент есть: после пощечины от Эрдогана осенью 2015 года Кремль его спасал во время военного мятежа летом 2016 года», – ерничает левый оппозиционер публицист Максим Калашников.

А вот публицист Юрий Баранчик считает, что в отношении событий 24 июня уже не стоит употреблять термин «мятеж».

«После встречи Владимира Путина с Евгением Пригожиным, а затем и с командирами ЧВК Вагнер версию о мятеже можно сдавать в утиль. С мятежниками не встречаются. Следовательно, как я и предполагал, можно вести речь только о том, что кто-то главу государства дезинформировал о происходящем в ночь с 23 на утро 24 июня. Интересно, кто и зачем?» – пишет он.

Военный эксперт Владислав Шурыгин раздражен показным примирением с участниками мятежа, в ходе которого погибли российские летчики.

«Стрелецкий бунт» в эпоху постмодерна окончательно превратился в шутовское шоу, где вместо самоличной рубки голов царем на Красной площади, в конце балагана бунтовщики – скоморохи братались с теми, кто изображал злодеев и сатрапов. И в конце все дружно, со слезой, исполнили «Боже царя храни!». Вот только люди погибли реальные. Честные, правильные ребята, давшие присягу своей стране, и, выполнившие свой долг перед ней до конца. Мои мысли и моё сердце с ними! А не с теми, кто заседал в Кремле!» – пишет Шурыгин.

Политолог Евгений Минченко считает, что видимая смена политической риторики Кремля не дискредитирует власть.

«Удастся ли объяснить это избирателям? Вполне. Президент ставит гражданский мир в стране выше личных обид. А вот у политической элиты будет много вопросов и неизбежная дискуссия о границах допустимого», – пишет Минченко.

Его коллега Павел Данилин не видит никаких противоречий в позиции Кремля.

«Оценка мятежу и мятежнику была дана президентом России Владимиром Путиным. С тех пор не изменилось ничего. Встреча президента с вагнеровцами – это все тот же сигнал, что был дан в ходе того самого обращения по ТВ: у вас есть все возможности – остаться, уехать, уйти на покой. Разбрасываться таким количеством штурмовиков – не рачительно. Людей надо беречь, – пишет Данилин.