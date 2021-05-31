«Станьте нашими агентами и резидентами». Украина заманивает к себе белорусов

31.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Режим президента Белоруссии напоминает «пиратов Карибского моря», а страна давно превратилась в «Сомали».

Об этом на брифинге заявил депутат ВР от партии «Голос» Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рядом с Украиной есть страна, лидер которой или человек, который хочет называть себя лидером этой страны, или президентом страны, ведёт себя, как пираты Карибского моря или как представители такой страны, как Сомали. Мы должны как парламент осудить действия руководителей или людей, которые хотят себя называть руководителями Белоруссии по захвату самолёта и осудить это, усилить санкции, отказаться от проведения Минского формата в этой стране и всё-таки показать, что мы цивилизованная страна.

Одновременно мы понимаем, что есть люди, которые хотят защитить себя и выехать из этой страны. Поэтому мы подали законопроект, в среду он будет рассматриваться в зале Верховной рады Украины, и в комитете, это законопроект об электронном резидентстве. Это для того, чтобы люди, которые хотят приехать из Белоруссии могли стать налоговыми агентами, работать у нас, развивать себя, зарабатывать тут деньги и помогать и нам, и себе пережить время, пока режим Лукашенко окончательно не потеряет свою власть», – заявил Железняк.