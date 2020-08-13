13.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Галичина, Местная власть, Политика
Просмотров:

«Станьте сильными, как Украина». Галичина поднимает флаги белорусских наци


На здании городского совета Львова вывесили флаг белорусских националистов в знак солидарности с нынешними уличными беспорядками и попыткой переворота в Белорусии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», фасад здания мэрии теперь «украшает» стяг с изображением герба «Погоня» длиной более трех метров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Каждый трезвомыслящий человек, который сегодня видит картинку из Беларуси – как бьют невинных людей, бросают за решетку, понимает, что это недопустимо. Украинцы также подверглись репрессиям. Мы желаем белорусам твердости, чтобы они побеждали. Мы бы очень хотели, чтобы Беларусь была свободной, сильной, как и Украина, потому что мы – соседи, а у соседей всегда сердце болит. Мы с вами!», – передает пресс-служба мэрии слова градоначальника Андрея Садового.

Украинский боевик, экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал последовать примеру Садового и других градоначальников.

«Призываю друзей, работников органов местного самоуправления, предпринимателей последовать примеру Львовской мэрии и массово вывешивать на своих домах, мэриях, офисах белорусские национальные флаги в поддержку восставших за свою свободу белорусов. Украина душой и сердцем с белорусским народом. Жыве Беларусь! Во имя Бога за нашу и вашу свободу!», – призвал Мосийчук в соцсетях.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть