«Станьте сильными, как Украина». Галичина поднимает флаги белорусских наци

13.08.2020, Киев, Максим Карпенко

На здании городского совета Львова вывесили флаг белорусских националистов в знак солидарности с нынешними уличными беспорядками и попыткой переворота в Белорусии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», фасад здания мэрии теперь «украшает» стяг с изображением герба «Погоня» длиной более трех метров.

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«Каждый трезвомыслящий человек, который сегодня видит картинку из Беларуси – как бьют невинных людей, бросают за решетку, понимает, что это недопустимо. Украинцы также подверглись репрессиям. Мы желаем белорусам твердости, чтобы они побеждали. Мы бы очень хотели, чтобы Беларусь была свободной, сильной, как и Украина, потому что мы – соседи, а у соседей всегда сердце болит. Мы с вами!», – передает пресс-служба мэрии слова градоначальника Андрея Садового.

Украинский боевик, экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал последовать примеру Садового и других градоначальников.

«Призываю друзей, работников органов местного самоуправления, предпринимателей последовать примеру Львовской мэрии и массово вывешивать на своих домах, мэриях, офисах белорусские национальные флаги в поддержку восставших за свою свободу белорусов. Украина душой и сердцем с белорусским народом. Жыве Беларусь! Во имя Бога за нашу и вашу свободу!», – призвал Мосийчук в соцсетях.