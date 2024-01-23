«Станут только злее» – экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему украинский террор не сработает

Константин Серпилин.  
23.01.2024 21:29
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 604
 
Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


ВСУ переняли тактику обстрелов мирных городов противника у своих западных хозяев, известных жестокими методами ведения войны.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ переняли тактику обстрелов мирных городов противника у своих западных хозяев, известных жестокими методами...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Какая может быть военная выгода от нападения на гражданский фермерский рынок под открытым небом в городе воскресным утром?», – спросил ведущий.

«В этом нет ничего такого. Украинцы думают, что если они убьют достаточное количество российских граждан, то это вызовет достаточную реакцию против Владимира Путина, а потом получится и отстранить его от должности. Это их стратегия», – сказал Джонсон.

Однако он подчеркнул, что от этого жители Донбасса будут только сильней ненавидеть бандеровцев.

«Но история бомбардировок мирных жителей показывает, что это не ускорит окончание войны. Это не ослабляет поддержку правительства. Именно бомбардировки Лондона немцами во время Второй мировой войны вдохновили британцев на поддержку Черчилля, а не наоборот. Затем США и Британия разбомбили мирные города Германии.

Я боюсь, что часть западной военной стратегии заключается в том, чтобы посмотреть, сколько мирных жителей получится убить. Посмотрите, что мы делали в Ираке, во Вьетнаме, во время Второй мировой войны», – подытожил аналитик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть