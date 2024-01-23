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ВСУ переняли тактику обстрелов мирных городов противника у своих западных хозяев, известных жестокими методами ведения войны.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая может быть военная выгода от нападения на гражданский фермерский рынок под открытым небом в городе воскресным утром?», – спросил ведущий. «В этом нет ничего такого. Украинцы думают, что если они убьют достаточное количество российских граждан, то это вызовет достаточную реакцию против Владимира Путина, а потом получится и отстранить его от должности. Это их стратегия», – сказал Джонсон.

Однако он подчеркнул, что от этого жители Донбасса будут только сильней ненавидеть бандеровцев.

«Но история бомбардировок мирных жителей показывает, что это не ускорит окончание войны. Это не ослабляет поддержку правительства. Именно бомбардировки Лондона немцами во время Второй мировой войны вдохновили британцев на поддержку Черчилля, а не наоборот. Затем США и Британия разбомбили мирные города Германии. Я боюсь, что часть западной военной стратегии заключается в том, чтобы посмотреть, сколько мирных жителей получится убить. Посмотрите, что мы делали в Ираке, во Вьетнаме, во время Второй мировой войны», – подытожил аналитик.