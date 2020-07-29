29.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
ЕС, Крым, Политика, Россия, Украина
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Старая Европа намерена поскорее забыть о Крыме


Франция и Германия начинают активно использовать российский фактор, чтобы насолить США, при этом пытается поскорее забыть об украинских проблемах

Об этом в эфире «Apostrophe TV» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интересах немцев на сегодняшний день стать максимально независимыми от США – немцы и французы заняли эту политику, так называемый неоголлизм Макрона, соответствующее противостояние и постоянная пикировка Меркель и Трампа и так далее приводят к тому, что та же самая Старая Европа начинает использовать российский фактор именно для того, чтобы насолить своим заокеанским партнёрам.

Вопрос строительства «Северного потока-2» – один из ярчайших иллюстраций в данной ситуации. Что касается Украины, они действительно хотели бы побыстрее забыть, что здесь существует какой-то конфликт», – заявил Бондаренко.

«Не дадим!» – вставила возмущенную ремарку телеведущая.


«Меркель буквально несколько недель назад сделала заявление о том, что санкции с России могут быть сняты в случае если будет существенный прогресс по вопросу Донбасса. Что за прогресс она не расшифровала, хотя санкции вводились не из-за Донбасса, а из-за Крыма. Потому вопрос Крыма как-то сам собой отошёл на второй план в большой европейской политике.

Соответственно Донбасс может стать в глазах наших европейских партнёров разменной картой, которая может быть использована в их отношениях с Россией для того, чтобы России по умолчанию простили Крым», – сказал эксперт.

«Что касается Меркель, то её заявление это не просто заявление: с 1 июля Германия главенствует в Совете ЕС и сегодня Германия является основным модератором во всей Европе», – добавил Бондаренко.

 

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