Старая Европа с интересом присматривается к русофобской практике прибалтов

08.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Бывшие республики Советской Прибалтики под молчаливое согласие Брюсселя получили карт-бланш на любую практику русофобского толка.

Об этом в ходе конференции на тему: «Мир глазами СМИ в 2020 году» по видеосвязи из Таллина рассказала руководитель «Sputnik Эстония» Елена Чернышева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что весь кейс по «Sputnik Эстония» нет никакого смысла пересказывать, все с ним знакомы. Власти в Эстонии и Литве открыто использует различные формы и инструменты по давлению на неугодные СМИ и журналистов. И действительно «Sputnik Эстония» – ярчайший пример, мы на себе прочувствовали всю борьбу с инакомыслием, начиная от административного давления, потом экономическая блокада, политическая цензура и наконец угрозы уголовного преследования.

Только эстонские полицейские позволяют себе так вольно интерпретировать европейские санкции, распространяя действие персональных санкций ЕС на российское государственное СМИ. Европа молчит, и меня это, честно говоря, пугает. Молчит Брюссель, и это преступное молчание по большому счёту развязывает им руки, и мы уже видим некоторые страны, которые готовы изучать опыт Эстонии по закрытии «Sputnik», – рассказала медиаработник.

«Вести диалог с Эстонией, Латвией и Литвой нет никакого смысла – это то же самое, что пытаться разговаривать с человеком с деменцией. То есть полное отсутствие памяти, в том числе исторической, полное отсутствие логики. Найдём ли мы когда-нибудь общий язык с этими странами, я затрудняюсь ответить.

Думаю, нет никакого смысла далее начинать этот диалог, тем более, что у власти откровенные националисты, которые борются не только с российскими СМИ, но и внутри правительственной коалиции борются с русскоязычными программами, телеканалами только для того, чтобы со всех утюгов в Эстонии лилась только та мысль, которую вливает в уши партия консерваторов», – добавила Чернышева.