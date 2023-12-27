«Старая методика спецслужб»: Стешин о том, как прижали участников «голой вечеринки»

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Поведение российской культурной «элиты» с ее «голыми вечеринками» и эпатажем сравнимо с тем, что происходило в столицах Российской империи во время Первой мировой войны. С той лишь разницей, что отношение к гражданскому долгу тогда всё же было иным.

Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, благодаря Рамзану Кадырову, а я считаю, что благодаря ему, в России возникла культура извинений. Раньше этого не было. Но насколько эти извинения искренние, я не знаю. Мне кажется, этой Ивлеевой на хвост наступили как следует. У меня аналоги только с концом Первой мировой войны, не с 1918 годом, а с 1916-м: коньяк в заварочных чайниках, расцвет альтернативных футуристических каких-то питейных заведений, перформансы, тот же самый Вертинский и Маяковский в жёлтой кофте. Они как раз в этот период эпатировали публику, можно отзеркалить на нынешние года. Думаю, это тоже самое, только Вертинский пошёл работать в санитарный поезд, а этим даже в голову не придёт. Вот и вся большая разница между культурной элитой двух эпох, а эпатаж тот же самый», – считает Стешин.

По его мнению, пресечь дальнейший пиар на этой теме можно только одним способом – отправить проштрафившихся с концертами на передовую.

«Ну нет у государства полномочий сформировать из этих упырей, самых приличных, концертную бригаду, чтобы они где-нибудь под Горловкой или Авдеевкой поздравили бойцов с Новым годом. Нужны ли бойцам их поздравления? Ну, не знаю. Лолиту все слушали, и если бы она приехала, думаю, было бы приятно. Я не знаю, кто может формулировать и реализовывать такие решения», – указал спецкор. Он согласился с предположением, что весь скандал вокруг «голой вечеринки» организован и выведен в публичную плоскость с той целью, чтобы приструнить зарвавшихся селебретиз и направить в нужное русло. «Есть такая методика: пациента разгуливают, разгуливают до полной потери адекватности, а потом бьют ему по голове. И он, при этом, знает уже за что. И начинают с ним работать. Это ну старая методика спецслужб, еще со времен III жандармского отделения», – пояснил Стешин.