Старая русофобка: «Путин с Трампом – как рыба в воде»

Президент США Дональд Трамп оценивает своего российского коллегу «как владельца самой крупной недвижимости на Земле» и поэтому подыгрывает ему.

Об этом советница трех американских президентов по России русофобка Фиона Хилл заявила в интервью Дэвиду Фрому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возвращение Трампа в Белый дом стало настоящим подарком для Владимира Путина, потому что теперь он действует в мире, в котором ему очень легко ориентироваться в плане глобальных лидеров. А глобальными лидерами он считает только тех, кто, как он сам и Трамп, хотят вернуться к отношениям между крупными державами, которые были характерны для 19-го века, когда все определялось политикой на высшем уровне, а не массовой политикой, которая появилась позже. Так что Путин чувствует себя, как рыба в воде», – сказала Хилл.

Ранее она призналась в мемуарах, что во время первой встречи Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году она так была расстроена взаимной симпатией, возникшей у президентов, что «даже подумывала включить пожарную сигнализацию или симулировать ЧП».