Президент США Дональд Трамп ненавидит утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом советница трех американских президентов по России и русофобка Фиона Хилл заявила в интервью Дэвиду Фрому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что в каком-то смысле он завидует Зеленскому, хотя никогда в этом не признается. Потому что Зеленский как настоящий президент военного времени заслуженно пользуется всеобщим уважением. Он не отступил перед лицом попыток его сместить. Он к тому же невысокого роста, и Трамп считает, что Украина маленькая страна. Но она не такая уж и маленькая. Зеленский это Уинстон Черчилль военного времени. И Трамп это ненавидит. Это как Нобелевская премия Мачадо. Зеленский не отступил, и у него хватило смелости несколько раз осадить Трампа, дать ему отпор. Он это ненавидит», – сказала Хилл.

Глава венесуэльской оппозиции Мария Корина Мочадо униженно преподнесла Трампу свою нобелевскую медаль и уверяла президента США, что он ее заслуживает больше, чем она.

Нахамивший Трампу в Овальном кабинете Зеленский с тех пор покорно надевает на встречи не камуфляж, а пиджак и не жалеет комплиментов хозяину Белого дома.

На этой неделе он попытался устроить демарш, отказавшись ехать на экономический форум в Давосе, но после того, как Трамп пообещал поговорить с Зеленским, бывший комик срочно вылетел в Швейцарию.