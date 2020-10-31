Старая школа Шона Коннери: мужчина, шотландец, кумир

31.10.2020, Москва, Платон Беседин

Сразу определимся: мне не нравится эпопея о Джеймсе Бонде. Ни книжная, ни кинематографическая. Сделана она как агитка, пусть и качественная, призванная служить не художественным, а политическим, идеологическим целям. И вообще довольно скучна.

Но! Мне нравится Шон Коннери в роли агента 007. Бонд, Джеймс Бонд. Ну, разве он не прекрасен? Со своим фирменным взглядом, выверенными интонациями, скульптурными мышцами, шерстяным ковром на груди. Стоп, а то так недолго увлечься европейскими ценностями…

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В этом тексте не будет печали. Нет. Потому что Шон Коннери прожил феноменальную жизнь. Он стал символом не просто поколения, как то бывает с некоторыми, но мужественности как таковой. И ушёл на 91-м году жизни. Во сне. Такая благодать даруется не всем. Так чего рыдать? Хотя год этот отнял многих, слишком многих.

Но я точно понимаю, почему Шон Коннери ушёл сейчас. Сама его жизнь, вполне возможно, раздражало адептов и светочей нового дивного мира. Того, где гаджеты заменили души. Того, где мужчины больше не любят женщины. Того, где женщины выбирают радикальный феминизм. Того, где всё перемешалось.

Нам пообещали женщин в роли Бонда. И как бы жил Коннери с этим? Но дело тут ведь не в женщине 007, нет. Суть в том, что последние времена выглядят именно так: когда всё перемешивается, а толпы больных доказывают здоровым, что они не такие, ибо они в меньшинстве. Толерантность, BLM, глобализм – Коннери совершенно не вписывался в эту феноменальную скуку.

Он был сделан из другого материала в иную эпоху. Ту, где мужчины оставались мужчинами. Ту, где женщины хранили женственность. Родившись в Эдинбурге, он выбирал между футбольной (Коннери приглашал на просмотр «Манчестер Юнайтед») и актёрской карьерой. Выбрал последнее, а до этого блеснул в бодибилдинге (предтеча Шварценеггера – только куда тоньше, умнее).

Все вспоминают, что Шон Коннери на века останется лучшим Джеймсом Бондом. Это само собой. Но мне он больше симпатичен, к примеру, в ленте «Имя розы» (экранизация шикарного романа Умберто Эко). И когда мне нужно будет дать эпитет актёру Шону Коннери (хотя, конечно, я не удостоюсь такой чести), то я вспомню его маскулинность, его взгляд, но скажу другое – умный актёр. Именно так. Актёр, идеально чувствующий интонации, детали. Шон Коннери играл не на выражениях лица даже, а на микровыражениях.

И да, его позиция по Шотландии – ну разве она не прекрасна? Айвенго, не иначе. Коннери говорил, что не вернётся на родину, пока та не отделится от Англии. Не успел, к сожалению. Кто знает, может, всё впереди. Но уже не для него.

Мир изменился. Трансформировался. Мутировал. И таким, как Шон Коннери, в нём жить всё сложнее. Но они остаются – как напоминание, как завет. Смотря на Шона Коннери, я использую такой эпитет – «настоящий». Старая школа. Сейчас таких не делают. Да, малыши. Запомните шотландского деда – он навсегда велик.