Старая советская методика обуздает коронавирус – ученый

24.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Полиомиелитная вакцина может погасить объявленную ВОЗ пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

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По его словам, с нынешней эпидемией может помочь справиться интерференция, когда один вирус подавляется другим.

«Если в организм человека впустить один вирус, не вызывающий симптомов болезни, то другому, даже самому «злому», места уже не будет. Мы в начале 70-х годов предложили во время сезонной эпидемии нового вируса гриппа похожий вариант. А именно, мы иммунизировали население полиомиелитной вакциной (вам, наверное, давали в школе такие сладкие капельки на куске сахара). Так вот после нее люди не заболевали гриппом в течение двух недель. Заболеваемость тогда упала в 3-4 раза, что даже лучше чем при применении противогриппозных вакцин. Тот же метод можно было бы использовать и сейчас», – сказал Чумаков.

Практика показала, говорит он, что живая вакцина против полиомиелита может противостоять короткое время против любых болезнетворных вирусов.

«Когда мы сталкиваемся с новыми инфекциями, для которых не создано ни лекарств, ни вакцин, это средство можно использовать для защиты определённых групп населения. К примеру, тех, кто стоит на переднем фланге борьбы с вирусом, тех же медиков в больницах», – отметил ученый.

Также он подчеркнул, что зараженному, но не имеющему симптомов человеку полиомиелитная вакцина поможет побороть попавший, но не развившийся новый вирус.

Но этот метод, говорит собеседник издания, сейчас не применяется.

«Мы боремся за это, пишем письма в Минздрав. Дело в том, что исследования эти проходили так давно, что сегодня и специалистов-то, участвовавших в них, по-видимому кроме меня уже никого не осталось. Сейчас я активно рассылаю нашим чиновникам свои прежние статьи на этот счет», – рассказал Чумаков.