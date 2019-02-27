Старческая дальнозоркость: Кравчук увидел, что Россия не справляется с Крымом

27.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Бывший президент Украины Леонид Кравчук «видит симптомы» того, что Россия не справляется с Крымом.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу «Настоящее время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет наплыва туристов. Россия все время говорит, что может быть, стоит сделать в Крыму военную базу. Крым оказался не таким легким. Чтобы поднимать Крым, нужно вкладывать в него колоссальные средства. Украина вложила в него 100 миллиардов долларов. Это не те миллиарды, которые сейчас. Сейчас это больше 200. Может наступить время, когда России будет не до Крыма», – сказал Кравчук.

Он полагает, что Украина вернет Крым, когда Кремль пересмотрит свою нынешнюю политику.

«Силой мы Крым не возвратим, это понятно. Это недопустимая мысль — возвращать Крым военным путем. Нужно политически, дипломатически, экономически привести к таким условиям, чтобы Крыму было выгодно жить с Украиной», – сказал Кравчук.

При этом он подчеркивает, что политика Украины в отношении крымчан должна быть «объективной и справедливой».

«Нас не должно бросать из стороны в сторону. То там наши люди живут, то наши враги. Произошло то, что произошло. Произошло неправильно, с нарушением международного права. Вина Украины в этом тоже есть. Если бы мы до войны более грамотно вели экономическую, культурную, языковую политику для Крыма и русскоязычных регионов и давали больше свобод живущим там людям, у них на было бы той агрессии к центральной власти», – сказал Кравчук.

Примечательно, что в прошлом году Крым посетило рекордное число туристов после 1991 года.