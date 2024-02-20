Старейшая газета Турции пишет о деморализации Украины и Запада после потери Авдеевки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не только на Украине, но и на Западе наблюдается деморализация после того, как армии России удалось занять Авдеевку – получается, что вся западная помощь Киеву была потрачена впустую

Об этом пишет старейшая ежедневная газета Турции «Cumhuriyet».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Издание отмечает, что в ходе операции в Авдеевке российские войска несли потери как в живой силе, так и в бронетехнике, однако «с учетом мобилизации 300 тысяч человек, у России нет проблем ни с оборудованием, ни с живой силой, несмотря на все эти потери. По крайней мере, до сих пор».

«Украинская сторона, с другой стороны, немного запуталась. Она потеряла большую часть массы, мотивированной сражаться, в то время как помощь, которую она получала с Запада, была сокращена… Вывод из Авдеевки заключается в том, что Украина находится в худшем положении, чем в Бахмуте. Она тяжело платит за то, что не получала поддержки от США в течение почти 4-5 месяцев, так же, как ей было трудно заменить свои потери новыми войсками. С другой стороны, пакетов помощи ЕС едва хватает для поддержания экономики Украины на плаву, а не для военной поддержки. Именно в таких условиях победа, достигнутая Россией, еще больше измотала Украину. Это одновременно создало впечатление, что «их инвестиции были потрачены впустую» в западных странах, которые поддерживали Киев, и снизило мотивацию украинцев на местах», – пишет турецкая газета.

Автор также отмечает, что русским не удалось окружить гарнизон ВСУ в Авдеевке, хотя, возможно, это не худший вариант, учитывая урон, нанесенный при отступлении украинских войск.

«Быстро наступающие русские войска собирались разрезать восток и запад города. Если бы русские смогли достичь своих целей, около 7 тысяч украинских солдат были бы окружены… Несмотря на то, что русские не смогли окружить 7 тысяч солдат, те попали под обстрел, что привело к тяжелым потерям. Возможно, это был лучший результат для русских, которые окружили Мариуполь и неделями не могли заставить украинцев сдаться. В конце концов, в течение 48 часов они нанесли тяжелые потери своим врагам и сумели захватить город», – пишет турецкая газета.