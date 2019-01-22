Старейшая политическая проститутка Украины поддержала Тимошенко

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Поддержать кандидата в президенты Юлию Владимировну Тимошенко на ее предвыборный съезд, где было объявлено о выдвижении, пришел экс-президент Леонид Кравчук.

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«Для меня поддержать Тимошенко кандидатом в президенты – вопрос принципиальный», – заявил Кравчук, сорвав бурные овации зала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что нам сделать завтра? Помочь, чтобы этот кандидат победил. Это наша с вами ответственность. Я думал о том, может нам принять какую-то хартию, обращение, что мы, предлагающие украинскому народу человека, который выведет этот народ из экономического и не только провала, тогда мы берём и на себя ответственность. Все без исключения берём ответственность за то, что будем жить по закону, начиная с президента и заканчивая главой сельсовета каждого члена партии «Батькивщина». Жить по закону. Тот, кто не хочет жить по закону, тот должен отвечать перед законом», – добавил экс-президент.

Напомним, что до распада Советского Союза Кравчук был идеологом Компартии УССР, затем переметнулся в лагерь украинских самостийников. Во времена правления Виктора Ющенко, когда «оранжевая» команда растеряла свою популярность, Кравчук совместно с Нестором Шуфричем и Виктором Медведчуком был членом блока «Не так!», который выступал против НАТО и за русский язык. Впоследствии Кравчук опять вернулся в стан украинских националистов.