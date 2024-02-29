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Российские власти не могли позволить захватившим Киев майданщикам устроить расправу над крымчанами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в газете Mysl Polska пишет один из старейших польских политиков, основатель партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке.

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Еще в 1991 году я объяснял, что Крым обязательно вернется в состав России – и так и произошло. Практически при нулевом сопротивлении со стороны местных украинцев», – пишет Корвин-Микке.

Он отмечает, что русские и представить не могли, что из-за этого поляки развяжут такую ​​вакханалию ненависти как к России, так и президенту Владимиру Путину.

«Что он должен был сделать?!? Должен ли он был позволить украинским войскам войти в Крым и сделать со сторонниками независимости то же самое, что было сделано в Одессе? Давайте представим, что Львов имеет автономию в составе Украины. А во Львове проживают 80% поляков, 12% евреев и 8% украинцев. А городской совет провозглашает независимость и просит Польшу присоединить к Польше. В конце концов, 95% поляков поддержали бы это, а правительство, которое этого не сделало, было бы линчевано! Да или нет?», – риторически вопрошает автор.

По его словам, после Путин «совершил огромную ошибку», не став входить в юго-восточные регионы Украины, после чего «был обманут Западом», когда подписал Минские соглашения, так и не вступившие в силу.

Политик считает, что, поддержав ЛДНР, российские лидер «сделал ровно то же самое, что и Польша в 1921 году, незаконно поддержав силезских повстанцев».

«Поддержку национально-освободительных движений я считаю ошибкой, но это и не повод для такой бешенной ненависти, особенно со стороны Польши!», – подчеркивает Корвин-Микке.

При этом он признает, что нынешняя Польша слишком ничтожна для России.

«От образа «польского господина» ничего не осталось. Они обращаются с нами как с собакой, которая лает на слона и мочится им на штаны по американскому приказу. Без малейшего повода – кроме того, что были задеты наши благородные антироссийские чувства. Они презирают нас, потому что считают приспешниками Белого дома», – продолжает основатель «Конфедерации».

Кроме того, отмечается в публикации, русские презирают поляков еще по одной причине.

«Сегодня на пляжах Италии и Франции можно увидеть толпы богатых туристов из России – и горстку поляков, экономящих каждый евро. Его Превосходительство Владимир Путин, лично оскорбленный Польшей на каждом шагу, возможно, сможет остановить свою месть. Но если бы в России была введена де***ократия, 80% русских потребовали бы, чтобы избранный президент разобрался с Польшей и Литвой (и при этом присоединил к Федерации хотя бы те части Эстонии и Латвии, где жутко дискриминируемые проживает русское меньшинство)», – резюмирует Корвин-Микке.