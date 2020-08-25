Старейшую ветеранскую организацию Украины силой вышвырнули на улицу

25.08.2020, Киев, Игорь Петров

Киевская горадминистрация забирает помещение у Киевской организации ветеранов войны, расположенное в известном «Доме со звездой» на Крещатике.

Об этом корреспонденту «ПолинНавигатора» сообщила народный депутат Украины III созыва Елена Мазур.

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Она рассказала, что история с лишением организации помещения тянется уже давно, ветераны уже три года пытаются отстоять его в судебном порядке, но Хозяйственный суд Киева, где рассматривается дело, безо всяких оснований не зарегистрировал их заявление о приостановлении судебного решения, хотя и принял его.

«Мы оспаривали решение суда несколько раз, но наше прошение просто не зарегистрировали, поставили штамп, что оно принято, я показывала это судебному исполнителю, но он проигнорировал это», – пояснила Мазур.

Сейчас в помещении находятся группа полицейских, волонтеры АТО, юрисконсультант департамента коммунального имущества КГГА Оксана Визор и Николай Нагайчук, представитель службы судебных приставов, которая накануне получила исполнительны лист относительно выселения ветеранской организации из ее помещения. В отношении ветеранов применяется насилие, есть пострадавшие – одному узнику концлагеря травмировали плечо и он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

«Мы вызывали полицию, но полиция на их стороне. А нас мало. Полиция применяет насилие, они пытались вытащить из помещения меня, Сергея Синченко, хотя мы – экс-депутаты. Но они не обращают внимания на наши документы», – уточнила политик.

Она также звонила в Минюст, но представитель отдела по работе с общественностью сказал ей, что если есть исполнительный лист, то ничего сделать нельзя.

«Нас выгоняют самым наглым образом, – сказал корреспонденту «ПолитНавигатора» руководитель организации Виктор Малеванный. – Выбросили из помещения наши вещи. Вообще никакого основания для того, чтобы нас лишать помещения нет. Есть ст. 20 Закона о статусе ветеранов войны, согласно ей, местные администрации должны предоставлять помещения для выполнения уставных задач ветеранским организациям, но эту норму игнорируют».

Киевская организация ветеранов войны насчитывает более 8000 членов, самому младшему из которых около 60 лет. Она является старейшей общественной организацией Украины, работает с 1957 года. Другого помещения у организации нет.