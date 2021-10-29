«Старенькая и не выдержит? Зато сертифицирована» – Арестович решил поспорить с Путиным о ГТС

29.10.2021 09:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В отличие от ещё не запущенного в эксплуатацию «Северного потока-2», ГТС Украины официально сертифицирована, на что Кремля якобы нечем ответить.

Об этом в эфире в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пытаемся запретить, заблокировать сертификацию [«СП-2» в том варианте, в котором он несёт угрозу безопасности Европы и Украины, и в то же время рассматриваем альтернативные пути. Вот, сильное предложение президента обеспечить транзит дополнительных мощностей, в которых нуждается Европа через украинскую ГТС и даже готовность предоставить пятидесятипроцентную скидку за транзит. Это очень сильное предложение, которое оценили на Западе, и даже критики президента внутри страны оценили и сказали – да, это сильное предложение», – сказал Арестович.

«Такие инициативы существуют, они всерьёз рассматриваются в Европе, а Путин вынужден делать хорошую мину при плохой игре него всё хуже это получается, потому что ему в ответ на это ему сказать нечего», – заявил советник.

«Он, конечно, говорит что-то там во время заседания Валдайского клуба, что украинская ГТС старенькая, что она не выдержит, но украинская ГТС в отличие от «Северного потока-2», давно сертифицирована. Её надежность подтверждена, и все об этом знают, и подтверждена не словами, а европейскими юридическими документами международными», – добавил Арестович.