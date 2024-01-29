«Старенькие Т-55 оказались полезней» – киевский военный эксперт плюётся на «Абрамсы» и «Леопарды»

Вадим Москаленко.  
29.01.2024 20:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поставляемая Украине западная бронетехника в условиях реальной войны против России оказалась крайне вредной для украинской армии.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставляемая Украине западная бронетехника в условиях реальной войны против России оказалась крайне вредной для...

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«Танковых боёв, как на Курской битве, уже нет. В этой войне тяжёлая техника показала себя абсолютно неэффективной. «Абрамсы», «Леопарды», «Челленджеры», которые нам давали, реально они вообще не эффективны.

А реально эта техника ещё и вредит. Потому что они здоровые, тяжёлые, а грунт – чернозём. Во-вторых, их видно. И в третьих, их обслуживать очень тяжело и дорого», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что взятые Россией из старых запасов Т-55 в современной войне куда эффективнее НАТОвской техники.

«А танк в нынешнее время используется для стрельбы из закрытых позиций, чтобы по нему ничего не прилетело. То есть, танк – это как САУ.

Помните. Наши не очень умные смеялись: «Вот, они снимают Т-55, Т-62». А они их специально брали, чтобы экономить ресурс орудийных стволов», – подытожил эксперт.

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