Стариков: Блокада Калининграда и вывоз украинского «зерна» – предмет одних и тех же переговоров

14.07.2022  19:40 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Калининград, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Торговая блокада Калининграда, предполагающая объявление РФ войны, – попытка вынудить государство на запланированных переговорах с Украиной дать разрешение США и ЕС на переправку по Черному морю как новых партий военной техники для ВФУ, так и на эвакуацию наемников.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил  российский публицист Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Торговая блокада Калининграда, предполагающая объявление РФ войны, – попытка вынудить государство на запланированных переговорах...

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«Запрет транзита из России в Россию – это чревато европейской, а то еще и мировой войной. Вещь – очевидная. Поэтому желание надавить на Россию и чтобы она никак не отреагировала, мне кажется, вероятность этого 0,000%. На фоне того, что Россия проводит СВО. Надеяться на бездействие России невозможно. Значит, надеялись на что-то иное.

На что? Мне кажется, что ответ на этот вопрос – это переговоры Украины и России по поводу, так называемого вывоза зерна. Запад уж сильно много говорит о голоде и очень хочет разблокировать судоходство тем или иным способом для того, чтобы завести оружие на Украину и для того, чтобы вывезти черт знает что и черт знает кого из страны», – говорил он.

«Поэтому до конца вопрос с транзитом груза из России в Россию, по крайней мере, в автомобильной части и не решен, потому что не решен до конца вопрос по вывозу «зерна» из Украины. Вчера ни о чем не договорились. Американцы создали проблему для того, чтобы решить собственную», – констатировал Стариков.

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