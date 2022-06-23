Стариков объяснил истинную цель Запада в литовской блокаде Калининграда
Блокируя Калининградскую область, Литва рискует лишить Россию иного выбора, кроме как начать военную операцию.
Об этом говорили участники эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас к возможностям блокады со стороны Литвы готовились в усиленном режиме, во всяком случае, последние 8 лет, после 2014 года. Литва идет на создание повода для военных действий, для военной операции России, потому что блокада российского региона, полная блокада – это, безусловно, Казус белли. Литва сейчас до этого не дошла, но она, безусловно, встала на тот путь и пошла по тому пути, в конце которого находится СВО России.
Потому что то, что сейчас происходит на Балтике, те военно-стратегические процессы, которые развертываются на Балтике, они, в конце концов, не оставят России иных решений, кроме военных, так же, как не оставили на юго-западе, на Украине. В Литве это должны четко понимать. Судя по тому, как они там отчаянно трусятся, принимая все эти решения, они это понимают, но, тем не менее, принимают», – заявил российский политолог Александр Носович.
Российский публицист Николай Стариков отметил, что действиями Литвы Запад пытается помешать России решить свои задачи на Украине и сорвать СВО.
«Сейчас Запад пытается усилиями Литвы сорвать нашу военную операцию на Украине. Потому что, если меняется статус-кво на Балтике, не дай бог какой-то конфликт с НАТО, это дает НАТО карт-бланш на ввод войск на Украину и срыв нашей спецоперации. Они пытаются, создавая проблему там, не дать нам решить задачу здесь», – отметил Стариков.
Спасибо!
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