Стариков объяснил, почему не последовала ответка на убийство Захарченко

17.01.2019, Донецк

Россия, кроме заявлений, не предприняла реальных мер после убийства главы ДНР Александра Захарченко, так как у Москвы на тот момент не было четкой стратегической линии по ситуации в Донбассе.

Такое мнение в ходе встречи с читателями в ДНР высказал российский общественный и политический деятель, писатель-публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что не сомневается в том, что за убийством главы ДНР стоит Украина, техническую поддержку которой оказывали американцы.

«У России мы не наблюдали какой-то чётко выверенной стратегии поведения по ситуации в Донбассе. Есть тактические шаги, но не видно стратегической линии, и это, на самом деле, проблема. Я думаю, что как раз отсутствие стратегической линии на тот момент, когда произошло это злодейское убийство и привело к тому, что заявления были сделаны, но мы не наблюдали резких шагов в этом отношении.

Мы не знаем, что случилось со Скрипалями, но если Захарченко и его охранник были убиты, а также несколько человек получили ранения, то в Лондоне непонятным способом было совершено покушение на двух человек. Здесь Россия точно так же могла бы осуществить определённые действия. Да, следствие идёт, мы можем предполагать, кто заказал это убийство, выгодоприобретатель может быть только один. В такой ситуации могут сказать, что мы действуем, как они. Не нужно этого стесняться, надо быть уверенными в собственной правоте», – сказал он.

При этом писатель отметил, что Москве давно пора проявить политическую волю и начать вводить упредительные санкционные меры в отношении Киева.

«Почему Россия не вводит санкции против Украины? Мы ввели какие-то редкие единичные санкции, но это не то. Почему мы вообще всё время действуем в ответ? Это очень странная вторичная позиция. Нельзя заниматься международной политикой, если ты действуешь в ответ. При этом мы подчёркиваем как достоинство, что ввели зеркальные меры. А почему зеркальные? Украина совершает военные преступления, произошел государственный переворот, там убивают людей, которых мы считаем частью своего народа.

Что нам ещё надо, чтобы ввести санкции? Ничего, кроме политического желания, которое правильно называется «политическая воля». Нет её – нет ничего. Пока она не появится, ситуация будет оставаться такой, а мы будем обсуждать и недоумевать», – резюмировал Стариков.