Стариков призвал Госдуму не признавать украинские выборы, потому что проиграл Бойко

03.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко нет никакой разницы – они оба находятся под контролем Запада.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что питать иллюзию, что Зеленский сильно изменит ситуацию, это глубоко заблуждаться. По сути дела, для России нет никакой разницы, Порошенко или Зеленский – это два человека в одном русле, левая и права рука одного большого организма. У них там есть политическая шизофрения, и поэтому иногда левая рука воюет с правой, но к внешним объектам это не имеет никакого отношения.

Более того, я хотел бы обратить внимание, что в случае победы Зеленского общая ситуация на Украине станет более непредсказуемой и хаотичной, потому что будет президент, у которого в парламентско-президентской республике нет своей политической силы в парламенте, и полгода ее не будет, выборы будут только в ноябре.

Слабый президент, пока никому не понятный, у него будет какой-то период вхождения во власть. Им попытаются играть, его попытаются запугивать. Придут те же самые американцы и скажут: «Поздравляем, а теперь делай то, что мы говорим». И в этой ситуации я не очень много вижу козырей, которые он мог бы разложить, чтобы начать какую-то самостоятельную игру. По-моему, у него этих козырей вообще нет, поэтому я бы не возлагал какие-то надежды на изменение общеукраинского курса», – уверяет он.

При этом, по мнению Старикова, депутаты Госдумы должны поддержать инициативу ЛДПР о непризнании результатов президентских выборов на Украине.

«Посмотрите, все было сделано так, чтобы условные продолжатели дела дружбы Украины и России не попали во второй тур. Я имею в виду Бойко: разделили голоса между Бойко и Вилкулом. Если вы их сложите, то увидите, что сумма больше, чем голоса Порошенко.

Дальше, несколько миллионов украинцев не получили возможность проголосовать на территории России. Приняли закон, чтобы не пустить наблюдателей.

Так что я считаю, что у России есть все основания, чтобы не признавать эти выборы. Более того, такой законопроект фракция ЛДПР уже внесла. Так что хочется, воспользовавшись эфиром, обратиться к депутатам других фракций: Уважаемые депутаты, мы ждем вашего мужественного, мужского политического решения», – подытожил Стариков.