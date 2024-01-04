Стариков раскритиковал военную моду на беспилотники

На Украине сейчас мода на беспилотники, которая идет в ущерб требованиям военной науки.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отдельные наши политики решили заменить снарядный голод БПЛА. Ни в коем случае это делать нельзя. То у нас были «джавеллины», то Ф-16, то «Пэтриоты». Уже замолкли. Теперь дроны.

Путин же поставил задачу создать системы радио-электронной борьбы. Количество дронов увеличилось в промышленном объеме. Начались системы РЭБ. Их уже начали ставить на боевую технику. Если мы построим миллион дронов – меч, они построят щит – РЭБ. Она у них еще со времен СССР самая лучшая мире. В итоге наши дроны это зря потраченные деньги, ни к чему не приведет», – сказал Стариков.