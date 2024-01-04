Стариков раскритиковал военную моду на беспилотники

Елена Острякова.  
04.01.2024 15:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 988
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Украине сейчас мода на беспилотники, которая идет в ущерб требованиям военной науки.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине сейчас мода на беспилотники, которая идет в ущерб требованиям военной науки. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Отдельные наши политики решили заменить снарядный голод БПЛА. Ни в коем случае это делать нельзя. То у нас были «джавеллины», то Ф-16, то «Пэтриоты». Уже замолкли. Теперь дроны.

Путин же поставил задачу создать системы радио-электронной борьбы. Количество дронов увеличилось в промышленном объеме. Начались системы РЭБ. Их уже начали ставить на боевую технику. Если мы построим миллион дронов – меч, они построят щит – РЭБ. Она у них еще со времен СССР самая лучшая мире. В итоге наши дроны это зря потраченные деньги, ни к чему не приведет», – сказал Стариков.

Он уверяет, что без артиллерии невозможно выстроить ни огневой вал, ни огневой штурм, а снаряды ничем не сбиваются.

«Есть предложение построить патронный завод. Американские партнеры предлагают на территории Западной Европы они уже строят, поставить линию для нас. Никому это не нужно», – сказал Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть