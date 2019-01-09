Стариков рассказал, почему нельзя признавать ЛДНР

09.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Москва не должна официально признавать ЛДНР как независимые государства, поскольку это не решит украинскую проблему. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не должна признавать отдельно Донецкую и Луганскую республику. Нам нужна вся Украина. Если признать часть бывшего украинского государства независимыми и каким-то образом с ними взаимодействовать – включать их в свой состав или в Евразийский союз, это просто отложенная война. Это – не решение проблемы, нам нужно воссоединить в рамках одного геополитического образования весь наш народ», – заявил публицист.

«России необходимо немедленно начать массовую раздачу российского гражданства жителям Донбасса. Всем желающим и достойным в течении двух месяцев. Всем, кроме фашистов. На вопрос: «Почему не признать Донбасс?» я ответил выше», – добавил Стариков.

«Будем всем раздавать гражданство – кирдык нашей экономике». «Зачем человеку вся Украина? Есть неосвоенный север европейской части Сибири, Дальний Восток. Дел на три поколения минимум». «Может, ему ещё и Прибалтику с Польшей и Финляндией нужно?» – процитировал ведущий вопросы слушателей.

«От Финляндии с Польшей и Прибалтикой я бы точно не отказался. Что касается того, зачем нужна территория Украины – а давайте спросим товарища Сталина, зачем он занимался такой ерундой, бился, чтобы Львов не стал польским городом, а стал украинским? Зачем он это присоединял? Наверное, был недалёкий. Давайте спросим Екатерину II, зачем она воевала за Дикое поле, присоединяла Крым, тратила народные деньги, чтобы эти ненужные территории присоединять к Российской Империи? Надо было наоборот всё отдавать и уменьшаться», – сказал Стариков.

«Украина – это не ноша, это не тяжесть. Это – алмаз, это приз. Как только Украина воссоединится с Россией, она не только сможет сама себя обеспечивать, а ещё будет приносить прибыль», – подчеркнул публицист.