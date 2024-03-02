Стариков: Украину победить невозможно, хотя – с Зеленским очень даже возможно

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В современном мире такую большую страну, как Украина, военным путём победить невозможно, хотя есть все признаки, что команда Зеленского умудриться и допустить поражение.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он раскритиковал слова главы Пентагона Ллойда Остина, который допустил, что Украина может проиграть.

«В военном плане Украину победить невозможно. Потому что это большая страна. Разгромить её – как, вот, пришли, разгромили, поставили оккупационные войска, невозможно, я про всю страну. Мы и так уже победили, мы сохранили суверенитет и территориальную целостность. Ну, чуть-чуть отдельные территории оккупированы. Таких войн, что пришли, захватили всю территорию, нет. Мы можем ещё некоторые территории оставить – можем. Но это не влияет на нашу государственность. Второе, РФ не имеет цель захватывать всю территорию, она её переварить не сможет, извините за такое слово», – сказал Стариков.

Однако он тут же допустил, что в имеющихся реалиях нельзя быть однозначным на этот счёт.

«Ещё раз говорю, победить невозможно. Нет, победить возможно! Если мы закроем глаза, не будем делать, сейчас устроим обратно смену командующих. Всех генералов поменяем… То ж генералов поменяли четырёхзвёздночных на трёхзвёздночных, теперь полковников поставили. Теперь лейтенантов уже надо, молодые лица! А потом дойдём до Тимофея Милованова. Вот это мы проиграем. Это я к тому, что когда политики начинают лезть в кадровую политику армии, не понимая, что реально происходит и как живёт карьерный военный, как они растут, учатся, то это приводит к не очень хорошим последствиям, мягко говоря», – объяснил эксперт.