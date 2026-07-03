«Старлинк» продолжает действовать в Крыму и на Донбассе
Система спутинковой связи «Старлинк» продолжает работать в новых российских регионах, обеспечивая удары ВСУ, хотя в начале года владелец компании Илон Маск заявлял об отключении для России.
Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью иноагенту Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они получили функцию управления через «Старлинк» на тех территориях (не в России), где «Старлинк» работает. Это, в первую очередь, страны Прибалтики и водные пространства: Финский залив, Черное море. Или те территории, которые считаются международно признанными территориями Украины, а российскими не признаются.
Это Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым. Там «Старлинк» работает. Дроны могут наводиться на цели прямо операторами – джойстиками, как в игре компьютерной», – сказал Ширяев.
При этом он подчеркнул, что никакого технологического прорыва в украинских дроновых войсках не произошло, но Украине удалось серьезно масштабировать удары по России за счет массированного использования продукции сборочных цехов в Европе, а также помощи США. В частности Капотню ВСУ «проломили количеством» и потому что «шли по правильному маршруту, подсказанному американцами».
«Прошла информация, что американцы им показали все маршруты. То есть американская разведка. Это правильно. Потому что у Украины нет разведки такого типа. Спутники, плюс радионавигационная разведка, радиотехническая разведка, – все вместе соединяется и через ИИ прогонятся. И он выдает тебе наиболее оптимальный маршрут на сейчас», – заключил Ширяев.
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