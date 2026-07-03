«Старлинк» продолжает действовать в Крыму и на Донбассе

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Система спутинковой связи «Старлинк» продолжает работать в новых российских регионах, обеспечивая удары ВСУ, хотя в начале года владелец компании Илон Маск заявлял об отключении для России.

Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью иноагенту Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они получили функцию управления через «Старлинк» на тех территориях (не в России), где «Старлинк» работает. Это, в первую очередь, страны Прибалтики и водные пространства: Финский залив, Черное море. Или те территории, которые считаются международно признанными территориями Украины, а российскими не признаются. Это Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым. Там «Старлинк» работает. Дроны могут наводиться на цели прямо операторами – джойстиками, как в игре компьютерной», – сказал Ширяев.

При этом он подчеркнул, что никакого технологического прорыва в украинских дроновых войсках не произошло, но Украине удалось серьезно масштабировать удары по России за счет массированного использования продукции сборочных цехов в Европе, а также помощи США. В частности Капотню ВСУ «проломили количеством» и потому что «шли по правильному маршруту, подсказанному американцами».