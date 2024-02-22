«Старлинки» за несколько часов разрушили оборону Авдеевки» – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
22.02.2024 20:25
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


3-я штурмовая бригада (экс-«Азов») заходила в Авдеевку, чтобы контратаковать и стабилизировать оборону для организованного вывода ВСУ из города, однако за несколько часов ситуация изменилась так, что нацисты фактически лишь прикрывали «аварийное» бегство украинских войск.

Об этом на канале «UkrLife» заявил киевский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

3-я штурмовая бригада (экс-«Азов») заходила в Авдеевку, чтобы контратаковать и стабилизировать оборону для организованного...

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«Как бы это сейчас печально ни звучало, но окончательных данных о том, сколько могло попасть в плен и при каких обстоятельствах, пока что нет. Возможно, это связано с тем, что даже не из-за фактора этих КАБов, а скорее, из-за того, что у русских появились «старлинки» в достаточно индустриальных количествах, которые могли им позволить улучшить управление на поле боя.

Собственно, почему российским оккупантам удалось радикально буквально за несколько часов ухудшить оперативную обстановку для наших войск. Потому что как-то так выходило, что, возможно, 3-ю штурмовую в город заводили для того, чтобы попробовать провести какие-то локальные контрудары, чтобы стабилизировать линию обороны, а потом уже начинать планомерный отход», – отметил он.

«А вышло немного наоборот, что это такой себе заслон, который должен был прикрывать аварийный, скажем так, выход наших войск из Авдеевки», – сказал Киричевский.

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