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Британская The Guardian цитирует Кира Стармера, заявившего, что «Путину нельзя позволить играть в игры по поводу прекращения огня на Украине».

«В субботу премьер-министр Великобритании проведет встречу «коалиции желающих» — группы стран, которые выразили готовность отправить свои военные контингенты на Украину в качестве миротворцев. Он попытается оказать давление на российского президента, чтобы тот «наконец-то сел за стол переговоров» после того, как Киев на этой неделе согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня» – говорится в публикации.

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Ожидается, что в виртуальной встрече примут участие европейские страны, Комиссия ЕС, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия, которые предоставят информацию о помощи, которую они могут оказать в обеспечении мирного соглашения.

При этом Даунинг-стрит отказалась сообщить, какие именно цели премьер-министр надеется достичь в результате утренней встречи в субботу, заявив, что это «быстро развивающаяся ситуация» с большим количеством вовлеченных стран.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони может не присутствовать на встрече из-за опасений по поводу англо-французских планов, направленных на обеспечение долгосрочного мирного соглашения.

Ожидается, что Стармер изложит собравшимся лидерам детали плана, разработанного им и президентом Франции Эммануэлем Макроном после провальной встречи Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме две недели назад. Стармер и Макрон поговорили тет-а-тет в пятницу вечером в преддверии саммита, сообщила Даунинг-стрит. В комментариях, опубликованных Даунинг-стрит перед началом саммита, Стармер раскритиковал Путина за то, что он назвал «пустыми словами и бессмысленными условиями».

«Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры со сделкой президента Трампа. Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир», — сказал Стармер.

«Если Россия наконец-то сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы убедиться, что это серьезный и прочный мир, если же нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны», — добавил он.

«Путин пытается оттянуть время, говоря, что должно быть проведено кропотливое исследование, прежде чем прекращение огня станет возможным, но миру нужны действия, а не исследование или пустые слова и бессмысленные условия», — продолжает нагнетать Стармер.

Даунинг-стрит сообщила, что предложения о помощи в обеспечении мирного соглашения поступили от 25 стран и охватывают «спектр поддержки», начиная от ввода войск и заканчивая гораздо более ограниченной помощью, однако в остальном нет четкой информации о повестке субботнего саммита.

Правда, в частном порядке многие европейские дипломаты признают, что весь этот план строится на том, что удастся убедить Трампа оказать европейцам американскую поддержку с воздуха Без чего вся эта затея выглядит крайне рискованной и малоперспективной. Что же до России, то она, как указывает ряд политэкспертов, в принципе, не против миротворцев. Однако с уточнением – они должны быть из нейтральных стран и действовать по мандату ООН, в Совбезе которой у РФ есть право вето.